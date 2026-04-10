Sukob u Saboru, Šimrak prozvao Možemo!: "Njihova kolegica Ivana Kekin dnevno renta svoju viletinu za 1000 eura"

Saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak je o interpelaciji koju je Klub Možemo! uputio u Saborsku proceduru rekao da je to "još jedan cirkus" iz režije stranke koja već pet godina vodi Grad Zagreb s rekordnim proračunom i koja nije napravila "apsolutno ništa".

"To je zapravo još jedan u nizu cirkusa iz režije stranke koja već sada pet godina za redom ima priliku voditi Grad Zagreb sa rekordnim proračunom i s tim velikim političkim kapitalom koji su dobili na prošlogodišnjim lokalnim izborima - nisu napravili apsolutno ništa", rekao je Šimrak na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru uime Kluba HDZ-a.

Na taj je način komentirao interpelaciju Kluba zastupnika Možemo! o radu Vlade koju je podnio zbog, kako su rekli, neuspješnih provedbi reformi u ključnim sektorima za kvalitetu života građana i zato što Vlada s 34 milijarde eura nije uspjela provesti nijednu reformu koju je sama zacrtala.

"Ako se Možemo! i njihov junior partner brinu zbog inflacije, neka krenu u smanjenje poreza na dohodak koji je u Gradu Zagrebu najveći u državi", rekao je Šimrak.

Podsjetio je i da je HDZ više puta apelirao na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da smanji tu poreznu stopu u Gradu Zagrebu kako bi se Zagrepčanima podigle plaće "jer novaca imaju". "Oni kojima je Vlada omogućila da im prihodi rastu, sada istoj toj Vladi dociraju što bi trebala napraviti", dodao je.

Šimrak je podsjetio i da je, za razliku od njih, HDZ-ova vlada upravljala brojnim krizama, od korona virusa do energetske krize sve radi zaštite životnog standarda građana.

Šimrak: Možemo u Zagrebu nije riješio ključna pitanja - smeće i prometni kolaps

Ocijenio je da je Možemo! u upravljanju Gradom Zagrebom pokazao svu svoju nesposobnost jer nisu uspjeli riješiti ključna pitanja na kojima su i dobili izbore - od pitanja smeća pa do prometnog kolapsa, te nakon pet godina nemaju niti jedan pozitivni rezultat po tom pitanju.

Šimrak smatra da je "ulaganje značajnih sredstava u udruge koje su ideološki motivirane kako bi svoju ideologiju gurali u svaki segment funkcioniranja Grada Zagreba" sve što je Možemo! u Gradu Zagrebu napravio.

Upitao je i zašto Možemo! u interpelaciji ne traži da se podigne porez na kratkoročni najam te odgovorio: "Valjda zbog toga što njihova kolegica Ivana Kekin dnevno renta svoju viletinu za 1000 eura, pa im to onda u ovom trenutku ne odgovara".

Također, kazao je i da su oni koji su bili protiv mjera za zaštitu građana sada o tome žele interpelaciju i propituju vladino postupanje. Stoga je upitao Možemo! i zašto onda tu interpelaciju ne upute na pravu adresu - prema trgovcima i krupnom kapitalu.

Šimrak je, upitan kakva je budućnost te interpelacije, kratko odgovorio da je "osuđena na propast". Istaknuo je da će HDZ i vladajuća većina nastaviti raditi na tome da se zaštiti životni standard građana te da nastave rasti plaće i mirovine.

Komentirajući to što HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret poziva na "iskazivanje poštovanja" prema SAD-u i predsjedniku Donaldu Trumpu, Šimrak je kazao da Vlada surađuje sa svakom administracijom SAD-a te u okviru EU i NATO saveza radi na interesima Hrvatske.