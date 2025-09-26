Nakon žestoke rasprave o priznanju Palestine oglasili se iz HDZ-a: "Ključno je da javnost sazna..."

Nakon žučne rasprave o priznanju Palestine iz HDZ-a su pojasnili da je netočno da je Sabor odbio priznati Palestinu dok su iz Možemo!, koji traži priznanje u roku od 15 dana, poručili da je "naša moralna i politička odgovornost učiniti sve što je u našoj moći da zaustavimo genocid u Gazi".

Andro Krstulović Opara (HDZ) kazao je na konferenciji za novinare nakon glasanja da je Sabor usvojio zaključak vladajuće većine kojim se poziva Vladu da pristupi priznanju Palestine, u sklopu dvodržavnog rješenja u okviru mirovnog sporazuma, što smatraju najboljim rješenjem.

"Valja jasno odbiti narativ koji se počeo pojavljivati da je Sabor odbio priznati Palestinu, što uopće nije točno. Mi smo prihvatili zaključak kojim se poziva Vlada da sama procijeni u sklopu praćenja međunarodnih aktivnosti i u koordinaciji s ostalim čimbenicima i donese adekvatnu odluku o priznanju palestinske države u sklopu dvodržavnog rješenja”, istaknuo je.

"Ključno je da javnost sazna da mi nismo nijednog trenutka htjeli potpasti pod unutarpolitičku klimu koju su članovi Možemo! podignuli i apeliraju groznim optužbama da podržavam ubojstva djece, a upravo je suprotno. Nitko normalan ne može podržati prekomjerne aktivnosti izraelske vojske u Gazi, u kojoj stradavaju desetine tisuća nevinih ljudi ni opstrukciju dostave humanitarne pomoći od brojnih humanitarnih organizacija i zemalja", poručio je Krstulović Opara, ujedno predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

Govoreći o korijenima sukoba i Hamasovu korištenju civila kao živog štita tijekom izraelskim napada, ustvrdio je da priznavanje Palestine, a istovremeno izostanak priznanja Izraela od strane arapskih zemalja i same Palestine nije rješenje.

Krstulović Opara: "Priznanjem stradanja nedužnih nisu prestala"

"Ono što smo danas imali priliku čuti od Možemo! nije bilo utemeljeno ni u praksi niti na međunarodnom pravu nego je bilo motivirano interesima podizanja klime u hrvatskoj javnosti i zbog unutarpolitičkih pitanja. Nažalost, 150 zemalja je podleglo takvom narativu i priznalo Palestinu, međutim, stradanja nedužnih civila nisu prestala, taoci nisu oslobođeni, mirovni proces nije pokrenut, a Hamasovci se i dalje zlurado smiju i izlažu svoje stanovništvo pogibelji”, naglasio je.

Unilateralnom gestom priznanja, bez traženja uzroka mira, nećemo ništa riješiti nego se bavimo populizmom, zaključio je Krstulović Opara,

Upitan vidi li problem u tomu što je član vladajuće većine, zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić podržao zaključak koji je predložio Možemo!, dok je za zaključak vladajućih glasao suzdržano, kazao je da Hodžića potpuno razumije jer on odgovara svome biračkom tijelu.

"Želimo donijeti racionalnu odluku"

Hodžić je donio odluke koje ne potiru jedna drugu jer ni jedan ni drugi zaključak nisu u kontra poziciji, i oba idu ka zajedničkom cilju – priznanju države Palestine u sklopu dvodržavnog rješenja, pri čemu mi želimo donijeti racionalnu odluku, utemeljenu na međunarodnom pravu kroz procjenu Vlade jer je Vlada to i do sada radila. Njegovo glasovanje za oporbeni prijedlog nije u kontrapoziciji s njegovim stajalištem o našem prijedlogu, razumijem ga i poštujem i ne vidim nikakav problem u njegovom legitimnom izboru, odgovorio je.

Na glasanje su se osvrnuli i zastupnici Možemo! koji su tražili da Vlada u roku od 15 dana donese odluku o priznanju Palestine, pri čemu je Jelena Miloš ustvrdila da je Sabor donio odluku s kojom se ne slaže većina hrvatskih građana. Osim što su vladajući odbili priznanje Palestine, dodala je, odbili su i bilo kakve sankcije Izraelu koje smo predlagali.

"Više od 150 zemalja je priznalo Palestinu što je dio međunarodnih napora da se zaustavi ono što danas gledamo u Gazi, svakodnevno ubijanje civila i djece, rušenje civilne infrastrukture, raseljavanje milijuna ljudi i spaljenu zemlju. Zato smo i predložili naš zaključak za razliku od zaključka vladajućih po kojemu ne žele učiniti apsolutno ništa”, poručila je.

Benčić: "Otvoreno su stali uz ljude koji govore da će sravniti Gazu"

Ustvrdila je da Sabor treba raspravljati o vanjskopolitičkim pitanjima, a ne sve prepustiti jednom čovjeku – premijeru. Naša je moralna i politička odgovornost učiniti sve što je u našoj moći da zaustavimo genocid koji gledamo danas u Gazi, poručila je, najavivši da će i dalje u Saboru nastaviti to tražiti.

Sandra Benčić je naglasila da su HDZ, DP i svi oni koji danas nisu glasali za priznanje Palestine time jasno dali podršku Vladi Izraela, koja osim što čini genocidna djela, još ih i javno proklamira.

"Oni su danas otvoreno stali uz ljude koji govore da će sravniti Gazu sa zemljom, iseliti sve Palestince i anektirati Zapadnu obalu i da će, ako Hamas i oslobodi taoce, nastaviti s okupacijom Gaze. Ako to nije jasno izražavanje genocidnih namjera, ne znam što drugo bi to bilo”, ocijenila je.

HDZ, DP i ostali koji nisu glasali za priznanje Palestine odrekli su se mogućnosti da reprezentiraju one koji su ih birali jer više od 80 posto građana ove zemlje traži priznanje Palestine, a HDZ traži da o tome odluči jedan čovjek – Andrej Plenković, i time su se odrekli mandata koji su dobili na izborima, smatra Benčić.

Benčić najavila peticiju

"S obzirom da su se odrekli tog mandata, mi smo pripremili zamjenu za njihov mandat, a to ste, dragi građani, vi. Danas ćemo lansirati peticiju kojom pozivamo sve građane RH da daju podršku priznanju Palestine, zaustavljanju genocida i da prebrišu sramotu koju nam je ponovno danas napravio HDZ i vladajuća koalicija”, najavila je Benčić

Poručila je da to zajedno s građanima mogu napraviti jer su već putem peticija obranili jako puno interesa građana. "Pred nama je sada možda najveće pitanje od svih – je li Hrvatska na strani mira, pravde i zaštite ljudskih života ili nije, HDZ je odgovorio da nije, a ja vjerujem da ćemo mi s građanima jasno reći 'da, mi smo na toj strani'”, zaključila je.

U posjet Hrvatskom saboru na sastanak s voditeljem Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Markom Pavićem (HDZ) i članicom tog tijela Zdravkom Bušić (HDZ) stigao je u petak poslije podne i izraelski veleposlanik Gary Koren koji je novinarima samo kratko rekao – "vrlo sam zadovoljan rezultatima glasanja”.