Vrlo važnu presudu donio je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Istospolni parovi mogu zajedno pristupiti procjeni za posvojitelje. Tim povodom gost Dnevnika Nove TV bio je saborski zastupnik Domagoj Hajduković.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je odluku da istospolni parovi mogu zajedno pristupiti procjeni za posvojitelje. Laički rečeno, i njima je dana mogućnost da budu posvojitelji i da omoguće bolji i lakši život djeci iz domova za nezbrinutu djecu, kojih je više od 800.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac o odluci Visokog upravnog suda razgovarala je sa saborskim zastupnikom Domagojem Hajdukovićem, ujedno i prvim javno deklariranim gay političarom u Hrvatskoj.

"Osjećam se jako sretno. Ovo je veliki dan za ljudska prava. Zapravo smo korak bliže jednom mom snu, snu kojeg dijelim sa jednim od najvećih hrvatskih pjesnika Vladom Gotovcem", rekao je Hajduković.

Citirajući Gotovca Hajdukovac je rekao da "želimo društvo, hrvatsko društvo koje manjine i različitosti ne samo tolerira, nego im se raduje". Hajduković je dodao kako smo ovom odlukom korak bliže tom snu.

No, Hajduković je rekao kako je ovakva presuda bila očekivana zbog prakse Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

"To je jednostavno postao doseg naše civilizacije. Mislim da je prioritet svima, a to je najavio i resorni ministar, djeci dati dom u kojem će osjetiti prihvaćenost, u kojima će moći iskusiti što je to obiteljski život", istaknuo je Hajduković u Dnevniku Nove TV.

Rekao je i kako se nada da više neće biti prepreka.

Cijela je tematika u fokus javnosti došla nakon lavovske borbe istospolnih partnera Mladena Kožića i Ive Šegote. "To što se oni dugo bore, a bore se šest godina, nije tragedija za njih nego je tragedija za svu djecu koja su u tih šest godina mogla imati obitelj", istaknuo je Hajduković.

Hajduković je rekao i kako vjeruje da će se nakon ove odluke puno više LGBT osoba, koje su u životnom partnerstvu, odlučiti za udomljavanje, a onda i posvajanje djece.

Na pitanje o tome hoće li i on krenuti tim putem, Hajduković je zaključio kako će prvo sklopiti životno partnerstvo, ali je dodao kako bi i sam jednog dana volio krenuti tim putem.

