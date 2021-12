Dogodilo se i to. Pao je prvi gay poljubac u hrvatskoj politici. Fotografiju na Facebook profilu objavio je partner saborskog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Slika zaljubljenog para podigla je prašinu.

Javni poljubac za hrvatsku politiku svakako je presedan. Saborski zastupnik Domagoj Hajduković ne krije ljubav. On je prvi političar koji je priznao da je gay.

"Pomalo je paradoksalno u 21. stoljeću morati se boriti za prava naših građana da nekoga vole. To pokažu i to javno i kažu. Kao i do sada i dalje ću se zalagati za ravnopravnost svih naših građana bez obzira na to koga vole jer na kraju dana ljubav je ljubav", rekao je saborski zastupnik Domagoj Hajduković.

Slika zaljubljenog para izazvala je brojne komentare. Pozitivne, ali i one vrlo uvredljive. Do sad su objavili brojne zajedničke fotografije ali ovo je prva na kojoj se ljube. Za LGBT udruge to je obećavajuća poruka.

"Ovo je jedan pozitivan pomak naprijed pogotovo za mlade u Hrvatskoj vidjeti ovako out političara da je sa svojim partnerom izmjenjuje nježnosti. Mislim da vi kad odrastate u nekom manjem mjestu u nekim pubertetskim godinama da to jako jako znači", kaže Daniel Martinović iz Duginih obitelji.

Naša poznata komičarka Marina Orsag poziva i druge da slijede Hajdukovićev primjer.

"Bravo, svaka čast to je tako kad dvije javne osobe to mogu napraviti. Ja si nažalost to ne mogu priuštiti, da ne upropastim život određenim privatnim ljudima, prvenstveno mojoj djevojci. Međutim jako mi je drago da je on to napravio. I ja smatram da to otvara vrata da napokon i ostali saborski zastupnici, a i oni na višim pozicijama napokon mogu odraditi takve stvari", kaže Orsag.

Problem je, smatra profesorica Marijana Grbeša, što je u Hrvatskoj politički gay poljubac uopće vijest.

"To bi trebalo biti nešto što se rutinski događa. Međutim kad je to već vijest onda je to u svakom slučaju iskorak prema jednom tolerantnijem društvu", kaže Marijana Grbeša.

Iza Hajdukovića je bolna epizoda iz bivše veze u kojoj je došlo i do fizičkog nasilja. Kako bi pomogao onima koji su se našli u sličnim situacijama otvoreno je progovorio o svojoj seksualnosti.

U saboru se aktivno bori za istospolne zajednice. Sudjeluje u prideovima.

Brojni političari gayevi, u svjetskoj politici, na visokim su funkcijama. No nama najpoznatija svakako je srbijanska premijerka Ana Brnabić. A Hajdukovićev primjer, tvrdi prof. Grbeša, put je ka normalizaciji ljubavi u hrvatskom javnom prostoru.

"Nažalost u hrvatskom javnom prostoru previše je normalizacije agresivne retorike, previše je normalizacije agresivnih i radikalnih diskursa i ovo je sada dobar primjer kako se može doprinijeti normalizaciji tolerancije", smatra Grbeša.

Zastupniku Hajdukoviću cilj je razbiti predrasude o istospolnim parovima. Ali i pomoći svim onima koji se odluče prestati skrivati.

