Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Dnevniku Nove TV i otkrio što se sve događalo iza zatvorenih vrata današnjeg sastanka. Komentirao je napad na Banske dvore, privođenje zbog komentara na društvenim mrežama i govorio o ekstremnom radikalizmu.

SOA, policija, tužiteljstvo i premijer raspravljali su iza zatvorenih vrata na saborskom Odboru za unutarnju politiku. Zaključak je da službe i dalje rade na slučaju terorističkog napada na Banske dvore, a Markov trg ostaje zatvoren do daljnjega.

"To je slučaj bez presedana. Imate teroristički čin, mladog čovjeka 22 godine, ciljan, usmjeren, izaziva strah i užas. Koristi nasilje i silu i ima politički karakter", rekao je premijer Andrej Plenković.

A što se dogodilo iza zatvorenih vrata za Dnevnik Nove TV otkrio je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji ih je sve i okupio.

"Postoji jedan dio ekstremnog radikalizma. Dakle, on ne dolazi od desnih političkih stranaka, ali dolazi s jedne krajnje desnice. Ne možemo to povezivati s nekom političkom opcijom, ali je vrlo prisutan, da tako kažemo, i u svim izvješćima koji nisu tajna", rekao je.

Dodatno je istaknuo da taj radikalizam ne bi pripisivao političkim strankama te naveo da je ključan razlog sazivanja sjednice bilo "razilaženje u nekim dijelovima izvješća MUP-a, DORH-a i SOA-e".

"Govore o pojedinačnom slučaju ekstremizma napada na Banske dvore, koji je zapravo terorizam i organiziranim skupinama. Nismo do kraja raščistiti. Zaključci koje sam predložio nisu usvojeni", istaknuo je.

On je predložio da se prihvate ta izvješća, dok su njegove kolege iz vladajuće većine išli samo da se to prima na znanje. "To je jedna velika razlika", dodao je.

Ukazali su i na jedan dio drugačijih pogleda na izvješće. "Traži se da se nastave određene istražne radnje, govorim o sva tri izvješća. S mog gledišta priča je trebala završiti na tom pojedinačnom aktu", objasnio je.

Rekao je da će vjerojatno oni nastaviti istragu. "Nisam siguran hoće li svo troje nastaviti istragu, ali će vjerojatno policija i DORH."

"U jednom trenutku je bio dojam da premijer nije imao povjerenja u institucije i zato je tražio nastanak istrage. Ne bih se tu složio s premijerom, jedino se mogu složiti da u Hrvatskoj postoji desni radikalizam", komentirao je.

Hajdaš Dončić vjeruje da je napadač indoktriniran sam. "Vjerojatno je on sam pripadao okružju desnog radikalizma", naveo je te dodao da misli da je učinjeno sve što se moglo učiniti.

Na pitanje treba li otvoriti Markov trg, odgovara: "Vjerojatno ne jer postoje procjene..."

Plenković žestoko uzvratio Milanoviću: "Možda je alergija, jugo... Igra političku igru oporbe, ali i ja za njega mogu reći da je korumpiran, da laže..."

VIDEO Bulj izvadio jaja pred Jandrokovićem: ''Predsjedniče, ne morate zvati stražu"

Trula jaja

Nedavno je Mladen Ćustić iz mjesta Briševa kod Zadra priveden jer je na Facebooku napisao da Plenkovića "treba dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone".

Hajdaš Dončić kaže da su tu točku na sjednici prihvatili. "Jer je to šira priča od samog Facebook komentara. Postoji nešto više od toga i tu ću stati. Postoji nešto više, nisu bili samo Facebook komentari", objasnio je.

Zbog tih komentara, rekao je, da je sazvao Odbor jer je bilo vidljivo u javnosti da su ljudi uhićeni samo zbog komentara. "Nešto je dublje. Postojali su objektivni razlozi."

Nakon pitanja je li taj slučaj povezan s nekakvim dosadašnjim uhićenjima rekao je - "Pa, možemo to staviti u vezu s nekim dosadašnjim uhićenjima i s nekim skupinama koje su bile organizatori prosvjeda", otkrio je.

Dodatno je upitan referira li se to na Marka Franciškovića. "Ne mogu o tome ništa reći", zaključio je.

No, Dnevnik Nove doznaje kako je privedeni branitelj koji je na Facebooku pisao protiv Plenkovića povezan s Franciškovićem.

Inače, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu proširilo je istragu protiv Marka Franciškovića (53) i njegove 30-godišnje supruge zbog osnovane sumnje da je Francišković počinio dva kaznena djela javnog poticanja na terorizam, a u slučaju 30-godišnjakinje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila jedno kazneno djelo javnog poticanja na terorizam.

