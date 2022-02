Saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj donio je za saborsku govornicu paket od 10 jaja kako bi se osvrnuo na poskupljenja i nedavna uhićenja zbog komentara o premijeru Andreju Plenkoviću.

''Znam da premijer Andrej Plenković danas dolazi na Odbor za nacionalnu sigurnost zbog čovjeka privedenog zbog jaja. Nije riječ o oružju, niti ćemo bilo kome prijetiti. Međutim, govorit ćemo o jajima i poskupljenju. Predsjedniče, ne morate zvati stražu. Nije oružje niti teroristički čin'', kazao je saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj donijevši za saborsku govornicu paket od 10 jaja.



''Trenutno imamo poskupljenje plina pet puta. Što će uzrokovati to poskupljenje? Da ovo jaje iz slobodnog uzgoja poskupi pet puta. Kako će poljoprivrednik proizvesti ovo jaje kada proizvodnja umjetnog gnojiva ovisi o plinu? Vlada nije ništa poduzela, osim što su iz kolege iz zadarskog HDZ-a rekli da je to teroristički čin. Sramotno je govoriti o jajetu kao terorističkom činu, a ne kao o prehrambenom proizvodu'', poručio je Bulj.



Uhitili ga jer je premijera htio dočekati trulim jajima, Plenković ga sada zove na kavu: Pitali smo Ćustića kani li do Banskih dvora

Upozorio je da Vlada ne radi dovoljno vezano uz pitanja koja su važna za hrvatske građanke i građane: ''Znam da je bitno da premijer kaže da će on reagirati na Ukrajinu svom svojom silom, da će se Rusija zatresti, a ne može natkriti Ćosin potok u Sinju s Hrvatskim vodama zajedno ili neke druge stvari koje su puno značajnije''.

''U Cetinskoj krajini, električna energija prošle godine u javnoj nabavi, da bi mogao funkcionirati vodovod, bila je 2,16 milijuna kuna, a prije dva mjeseca javna nabava je rekla 6,33 milijuna kuna što je 200 posto skuplje. Što Vlada poduzima osim što razgovaraju o jaju kao terorizmu? Ovo nije, predsjedniče, terorizam'', kazao je Bulj uperivši pogled prema predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.



Pučka pravobraniteljica za Dnevnik Nove TV: ''Otvorili smo predmet vezan uz uhićenje zbog komentara o Plenkoviću''

Napad na Markovu trgu: Plenković u zanimljivoj pratnji stigao u Sabor na saslušanje, ali iza zatvorenih vrata



Bulj je kazao i da njemu nije problem stati u na sinjsku tržnici i donijeti 100 jaja pa da ga građani njima gađaju: ''Ako je to glavna tema da privedemo čovjeka jer je spomenuo jaje, pa zamislite u kakvoj mi demokraciji živimo. Imamo puno ozbiljnijih stvari, problem samodostatnosti, prodaje poljoprivrednih zemljišta strancima, naš poljoprivrednik ne može zagnojiti svoje zemljište, njemu se to ne isplati''.

HDZ spremno na braniku Plenkovića: Bulja nazvali Milanovićevim jajanom, a Milanovića Pijetlom s Pantovčaka

Brzo je stigao odogovor iz HDZ-a koji se u reakciji na Facebooku na Bulja opet očešao i o predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića: ''Milanovićevi mućci ili jajani, kako vam je draže, i dalje uporno pokušavaju skrenuti pažnju sa sramote koju njihov Pijetao s Pantovčaka nanosi Hrvatskoj. No nijedan PR show, nažalost, ne može anulirati Milanovićevo štetočinstvo''.



Prije par dana HDZ je Ninu Raspudića nazvao Milanovićevim ljevičarskim potrčkom i najodanijem mališanon koji nanosi štetu Hrvatima u BiH''.