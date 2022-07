Grad Zagreb je objavio upozorenje u kojem stoji da će zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže na Selskoj cesti biti privremena regulacija prometa.

"Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije vrelovodne mreže, Selska ceste na dijelu od Krapinske do Hruševečke ulice od subote 23.07.2022. godine od sedam sati do srijede 27.07.2022. godine do četiri sata bit će zatvorena za sav promet.

Radovi na Selskoj cesti - 4 (Foto: Lovro Domitrovic)



Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Krapinska - Selska - Zagorska - Tomislavova - D. Golika - Baštijanova - Selska i obratno", objavili su na stranicama Grada.

Zbog izvođenja radova stvaraju se gužve na zagrebačkim prometnicama.

Za vrijeme navedenih radova, dodaju iz Grada, promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Zamolili su građane za strpljenje i razumijevanje.