Krizni tim u školi u kojoj su zlostavljane učenice: Izabrana nova ravnateljica

U osnovnoj školi, u kojoj se domar sumnjiči da je seksualno zlostavljao učenice, a ravnateljica da nije zaštitila djecu, izabrana je nova vršiteljica dužnosti. Do sada je bila na funkciji zamjenice ravnateljice.

Na tom sastanku, bio je i predstavnik nadležnog ministarstva koje će u školu poslati krizni tim. Domar je u Remetincu, a ravnateljica je puštena na slobodu uz mjere opreza.

Podsjetimo, cijelu priču prije dva dana objavio je Dnevnik Nove TV zajedno s mučnim svjedočanstvima roditelja, koji tvrde da su njihova djeca bila žrtve seksualnog zlostavljanja.

"Što se tiče muškarca koji se sumnjiči za tri kaznena djela, a to je spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina, zatim upoznavanje djece s pornografijom i mamljenje djece za zadovoljavanje seksualnih potreba, dakle zbog sumnjičenja za tri kaznena djela određen mu je istražni zatvor i to zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Najteže je spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina gdje je raspon kazne do maksimalno 15 godina", kazala je Ivana Bilušić, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca.

