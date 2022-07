Ljeto je vrijeme kada se u Zagrebu intenziviraju mnogi radovi na prometnicama, a do kraja srpnja to bi moglo izazvati poprilične gužve u metropoli, koja ionako muku muči s prometom u svako doba godine.

Jedno od brojnih gradilišta u Zagrebu ovoga ljeta bit će osim Mosta slobode i Vukovarska, a iz Grada sugrađane mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.



Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.



ULICA GRADA VUKOVARA



Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Ulica grada Vukovara (sjeverni kolnik) na dijelu od Heinzelove do Radničke ceste od subote, 16. srpnja, do ponedjeljka, 1. kolovoza, do 4 sata ujutro bit će zatvorena za sav promet.



Obilazni pravac:

Ulica grada Vukovara (istok) / Heinzelova ul. – Slavonska – Av. M. Držića – Ulica grada Vukovara

Ulica grada Vukovara (istok) / Heinzelova ul. – Ulica kneza Branimira – Av. M. Držića – Ulica grada Vukovara

Iz Grada napominju da će u sljedećoj fazi radova, ovisno o dinamici izvođenja Ulica grada Vukovara biti dodatno zatvorena za prometovanje na dijelu od Radničke ceste do Budmanijeve ulice u vremenu od srijede, 20. srpnja, do ponedjeljka, 1. kolovoza, do 4 sata ujutro.



HORVAĆANSKA CESTA



Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika Horvaćanska cesta (sjeverni dio) na dijelu od Selske ceste do ulice Bernarda Vukasa bit će do srijede, 20. srpnja, do 4 sata ujutro zatvorena za sav promet.



Obilazni pravac:

Selska cesta - Zagrebačka avenija - Hrgovići - Horvaćanska cesta

Selska cesta - Jarunska - Hrgovići - Horvaćanska cesta

TUŠKANAC

Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije javnog kanala na ulici Tuškanac na dijelu od kućnog broja 84 do Jurjevske ulice do ponedjeljka, 15. kolovoza, do 4 sata ujutro zatvarat će se dionice u zoni radova od otprilike 100 metara.

Obilazni pravac:

Tuškanac - V. Nazora - Britanski trg - Pantovčak - Gornje Prekrižje - Tuškanac i obratno

Tijekom radova na sanaciji javnog kanala u Jurjevskoj ulici bit će omogućen prolaz vozila preko ulice Slavujevac.



MOST SLOBODE



Prilikom izvođenja radova sanacije prijelaznih naprava na Mostu slobode do nedjelje, 31. kolovoza, do 20 sati zauzimat će se dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika jednim prometnim trakom za svaki smjer.

Prilikom predmetnih radova bit će onemogućeno kretanje pješaka i biciklista po jednoj strani nogostupa, koji se nalazi u zoni radova, te će se uslijed navedenoga pješački i biciklistički promet odvijati po drugoj strani nogostupa Mosta Slobode u oba smjera, ovisno o trenutačnoj regulaciji prometa.



Do kraja radova bit će i zatvaranja Mosta za sav promet, a o čemu će javnost pravovremeno obavijestiti, najavili su još ranije iz Grada Zagreba.