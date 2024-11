Stanje troje mladih koji su teško ozlijeđeni u eksploziji u Kninu i dalje je nepromijenjeno

Stanje troje mladih iz Knina koji su teško ozlijeđeni u eksploziji ručne bombe u noći sa subote na nedjelju i dalje je nepromijenjeno. Nastavljaju oporavak na jedinici intenzivnog liječenja splitskog KBC-a.

Kriminalističko istraživanje o podrijetlu eksplozivnog sredstva koje je na mjestu usmrtilo 25-godišnjeg mladića još je u tijeku. Pretpostavlja se da je ručna bomba M-75 zaostala iz Domovinskog rata.

Policija apelira na građane da bez prekršaja ili sankcija predaju neregistrirano oružje, streljivo i druga eksplozivna sredstva.

"Jedan dio da se i pregledaju stanovi, ja sam za to. Ali nikad se ne zna, ne mora značiti da i on koji nije imao da je sad nabavio to da ima. To nije samo u Kninu, to je u cijeloj državi tako", smatra Jasna.

"Normalno da bi trebali svi vratiti, ja sam isto skeptična od toga oružja, ali ljudi su odgovorni, možda se i boje", poručuje Anka.

"Ekipa je krenula na intervenciju i obično kad izlazimo na intervenciju spremimo se za neke najgore scenarije, ali ovaj put nažalost to što nas je dočekalo je bilo iznad svih očekivanja", kazao je Miran Marelja iz JVP Knin.

