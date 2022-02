Zašto je guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić zadržao pola milijuna kuna od mađarske središnje banke i je li riječ o sukobu interesa, zapitali su se neki nakon što je objavljena guvernerova ažurirana imovinska kartica.

Zbog dara u vrijednosti od pola milijuna kuna, Gong je prijavio guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Međutim, za Povjerenstvo tu nema ničega spornog prema aktualnom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.



Nagradu Lamfalussy u iznosu od 511.020 kuna, a riječ je o nagradi Izvršnog odbora Mađarske narodne banke koja je Vujčiću dodijeljena za "iznimno pojedinačno djelovanje i životno postignuće pojedinaca na međunarodnoj sceni", guverner je zadržao i naveo u imovinskoj kartici.

Vujčić zadržao novčani dar, austrijski kolega novac donirao

S obzirom na to da je riječ o pozamašnoj svoti novca, a i činjenicu da predsjednik austrijske centralne banke Ewald Nowotny prije nekoliko godina po primitku nije zadržao istu nagradu, već je dobiveni iznos darovao da se ne bi u pitanje dovela neovisnost banke, Gong je postavio upit Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa kako bi se razjasnilo potpada li navedena novčana nagrada pod definiciju dara iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili ne.



Podsjetimo, Zakon u članku 15. uređuje primanje darova, pri čemu navodi da se darom smatra novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje obveznika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju. Prema Zakonu obveznik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500 kuna, a ne smije primiti takav dar kada je on u novcu, bez obzira na iznos, te vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.



Iz Povjerenstva su, međutim, u ovom slučaju kratko odgovorili da se darovima u smislu ovog Zakona ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.



No, zanimalo nas je što kaže i guverner Vujčić pa smo ga, između ostalog, pitali zašto je odlučio zadržati nagradu i ima li možda ipak neke druge planove s njom, možda na tragu austrijskog kolege, te muče li ga dvojbe o mogućem ugrožavanju neovisnosti HNB-a.



Zašto je guverner Boris Vujčić zadržao pola milijuna kuna od mađarske središnje banke?

Odgovor na upit DNEVNIK-hr-a bio je kratak, a naslućuje da Vujčić možda ipak neće zadržati nagradu, naime, kako su naveli iz HNB-a: ''Guverner Vujčić je za nagradu Lamfalussy za 2021. godinu do sada platio predujam poreza i prireza te će po konačnom poreznom rješenju platiti i ukupan porez i prirez. Nakon plaćanja svih davanja državi guverner Vujčić će odlučiti što s preostalim iznosom dobivenim od nagrade i javnost će o tome biti primjereno obaviještena.