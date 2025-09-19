Gušenje, čupanje i vikanje. Roditelji progovorili o nasilnoj teti: "Samo se žalio da ne želi u vrtić, ali kada se jedan dan vratio kući..."

Ovo su ozljede koje je, prema riječima obitelji, pretrpjelo njihovo dijete. Tvrde - ozljede je nanijela odgojiteljica u vrtiću.

Teta u vrtiću pod optužbama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Pokupila sam dijete iz vrtića i dijete je na sebi imalo duksu koju nije htjelo skinuti iako je vani bilo toplo. Nekako sam mu skinula duksu i vidjela modrice na lijevoj podlaktici", ispričala je majka djeteta.

Gušenje, čupanje, vikanje i trauma za dijete odvijalo se pred očima drugih djelatnika.



"Vidjela sam kako je odgajateljica stavila ruke u kravatu i s leđa primila za zglobove dijete i vukla kroz cijelo dvorište. Dovukla ga je do klupice kod prozora, okrenula ga i lupila ga po ruci da spusti ruke", ispričala je djelatnica.

Idući dan su opet u istoj prostoriji bili dijete i odgojiteljica, kaže. "Dotrčalo je do prozora, udaralo rukama i šakama po staklu, vrištalo i vikalo 'mama molim te nemoj me tu ostaviti s njom, mama molim te vrati se'", nadodala je majka.

Tada se otvara Pandorina kutija. Javili su se i drugi roditelji koji tvrde kako je odgojiteljica zlostavljala i njihovu djecu.



"Nije ništa precizirao, samo se žalio da ne želi ići u vrtić. Međutim, jedan dan je došao iz vrtića i rekao da ga je teta udarila. U razgovoru sam čula i za drugo dijete kojem se to dogodilo, što mi je dalo dodatnu potvrdu", ispričala je majka drugog djeteta.

Policija podiže prijavu za ozljeđivanje djeteta i povredu djetetovih prava za više njih. "Mi smo sve podijelili i predali ju pritvorskom nadzorniku", rekao je Marko Rašić, načelnik Policijske uprave zagrebačke.

Nakon ispitivanja u Državnom odvjetništvu gdje se branila, ali nije odgovarala na pitanja, puštena je uz zabranu rada. No tijekom ljeta ponovno je uslijedio šok.

Pada optužnica za zlostavljanje djece, ali ne i za ozljeđivanje jednog djeteta. Djelatnik koji je svemu svjedočio dobiva premještaj, a djeca su u istom vrtiću.



"Ostaje samo iz razloga što voli dvije tete koje su ostale s njim, koje se trenutno bave s njim. Ali da je cijeloj obitelji lako - nije", poručila je obitelj.

Iz gradskog vrtića kažu - poduzeli su sve mjere. "Spomenuta odgojiteljica je od tog dana udaljena s radnog mjesta. Do okončanja postupka odgojiteljica će biti udaljena s radnog mjesta".

Pravobraniteljica za djecu čeka izvješće odgovornih, dok iz Zavoda za socijalni rad tvrde da nisu nadležni.

To kažu i iz Grada za nadzor, dok iz Ministarstva ipak vraćaju lopticu na njih.

"Za takve stvari postoji profesionalna procedura. Sigurno će reagirati i oni kojima je taj dječji vrtić u ingerenciji u prvoj instanci, a to je Grad Zagreb", poručio je Radovan Fuchs, ministar obrazovanja.

Dok se na odluku o optužnici čeka četiri mjeseca, roditelji kreću u privatnu pravnu bitku.

Galerija 1 1 1 1