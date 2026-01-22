Obavijesti Foto Video Pretražite
Vandalizam u Veleposlanstvu

MVEP oštro osudio incident: Grlić Radman razgovarao s indijskim veleposlanikom

Piše Hina, 22. siječnja 2026. @ 14:57 komentari
Zastava Indije
Zastava Indije Foto: AFP
U priopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova naglašava se da "Vlada ovaj slučaj tretira s najvećom ozbiljnošću" te da je "svako kršenje nepovredivosti diplomatskih misija neprihvatljivo i protivno međunarodnom pravu".
