MVEP oštro osudio incident: Grlić Radman razgovarao s indijskim veleposlanikom

Ministarstvo vanjskih i europski poslova u četvrtak je "najoštrije osudilo" vandalizam na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, a društvenim mrežama kruži snimka na kojoj za taj incident odgovornost preuzima organizacija Sikhi za pravdu.

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova ranije u četvrtak objavilo je da su "protuindijski elementi" neovlašteno ušli u prostor indijskog veleposlanstva u Zagrebu. Od hrvatskih vlasti zatražilo je da počinitelje pozovu na odgovornost, naglašavajući da su diplomatski prostori prema Bečkoj konvenciji "nepovredivi i moraju se zaštititi".

Po pisanju lista Hindustan Times, društvenim mrežama kruži snimka Gurpatwanta Singha Pannuna, predvodnika organizacije SFJ sa sjedištem u New Yorku, u kojoj su prikazane šteta na indijskom veleposlanstvu u Zagrebu, odnosno sprejom napisana poruka na veleposlanstvu: "Živio Kalistan, dolje Hindustan" te spuštanje indijske i podizanje kalistanske zastave u dvorištu veleposlanstva.

Pannun, pobornik separatističkog pokreta Kalistan koji zagovara istoimenu neovisnu državu za Sikhe, u poruci govori o njihovom navodnom progonu u Indiji te optužuje indijske vlasti za etničko čišćenje u Pandžabu.

MVEP je "najoštrije osudio" taj incident, a ministar Gordan Grlić Radman o napadu je razgovarao s indijskim veleposlanikom u Hrvatskoj Arunom Goelom, stoji u priopćenju ministarstva.

U njemu se naglašava da "vlada ovaj slučaj tretira s najvećom ozbiljnošću" te da je "svako kršenje nepovredivosti diplomatskih misija neprihvatljivo i protivno međunarodnom pravu".

MVEP ističe da Hrvatska "ostaje jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu te je čvrsto predana osiguravanju da se svi pripadnici diplomatskog zbora u Hrvatskoj osjećaju sigurno, zaštićeno i dobrodošlo".

Sikhi su pripadnici vjere nastale u 15. stoljeću na indijskom potkontinentu, u regiji Pandžab gdje i danas živi većina njih. Velik broj Sikha živi u u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Kanadi.