Grbin: "Besplatni vrtići za sve su jedna od najvažnijih demografskih mjera"

Na konferenciji za novinare Grbin je kazao da bi politika besplatnih vrtića za sve trebala osigurati da se odmah, već u prvoj godini mandata, za svu djecu u Hrvatskoj, ti vrtići dodatno ne plaćaju, odnosno da roditelji ne moraju ništa dodatno izdvajati.

Isto tako, osigurat će se sredstva da bi se u postojećim vrtićima podigao standard te da se onima koji rade u vrtićima osiguraju adekvatne plaće te osigurati novac da se do kraja desetljeća taj program besplatnih vrtića za sve odnosi doista na svu djecu u Hrvatskoj, poručio je Peđa Grbin.

Na upit novinara kako misli osigurati sredstva za provedbu takve politike, Grbin je odgovorio da proračun u ovome trenutku to omogućava.

Suradnja s Centrom - teško zamisliva

Istaknuo je da su samo u prvih pet mjeseci ove godine prihodi proračuna rasli dvostruko brže od rashoda, i da smo u tome razdoblju u plusu od 200 milijuna eura, što bi za ovu godinu bilo dovoljno za pokretanje programa besplatnih vrtića za sve.

S obzirom na to da prihodi rastu, Grbin smatra da je pitanje političke odluke na koji će se način distribuirati novac koji dolazi u proračun.

"Pitanje je hoćemo li nastaviti s dosadašnjim modelom u kojem je sve većem broj roditelja bilo sve teže pokrivati cijenu vrtića za svoju djecu, ili ćemo nešto napraviti da to promijenimo. Mi u SDP-u želimo nešto napraviti da se ovo što se događa u Hrvatskoj promijeni i da Hrvatska krene u pravom smjeru", poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Na upit novinara vidi li mogućnost koalicije sa strankom Centar, Grbin je odgovorio da mu je, s obzirom na način na koji je ta stranka pristupila nekim stvarima, teško zamisliti suradnju s tom strankom.

"Kada smo u splitskom Gradskom vijeću tražili dodatnu transparentnost kod načina trošenja kredita od 150 milijuna eura, i kada je to odbijeno, vidjeli smo da je to stranka koja se zalaže za transparentnost, ali ne kod sebe nego kod drugih. Potpuno je jasno do kod te stranke postoji načelo jedno govorimo, a drugo radimo, i teško mi je zamisliti neku suradnju s njima", ustvrdio je Grbin.