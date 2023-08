Zaposlenicima ovog sektora uskoro rastu plaće: "Ići će nekakvih 8 do 18 posto"

Osim plaća zaposlenima u graditeljstvu, povišen je i niz drugih materijalnih prava - poput božićnice i regresa, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Povišica od 1. rujna ove godine i 1. ožujka sljedeće godine. Ići će nekakvih 8 do 18 posto. Zavisno o kojoj grupi je riječ. S time da su znatno više povećane niže grupe poslova. Dakle, prve do četvrte naročito. To su polukvalificirani i kvalificirani radnici", pojasnila je Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske za Dnevnik Nove TV.

