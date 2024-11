U školi koju potresa pedofilski skandal policija prije godinu dana istraživala još jednog djelatnika

Peti dan nakon uhićenja domara osumnjičenog za spolno zlostavljanje učenica roditelji žrtava i dalje su u šoku. Zatražili su psihološku pomoć, i za sebe i za kćer. Jedna majka u suzama je jedva mogla govoriti koliko je potresena.

"Razočarani smo cjelokupnim sustavom školstva i obrazovanja... Da se tako ozbiljna stvar planira zataškati, da tu opće nije bitna sigurnost tih djevojčica", kažu roditelji.

Ravnateljica je, kako doznaje Dnevnik Nove TV, na bolovanju. Na čelo škole izabrana je nova vršiteljica dužnosti, koja je dosad bila na funkciji zamjenice ravnateljice. Na tom sastanku bio je i predstavnik nadležnog ministarstva, koje će u školu poslati krizni tim psihologa.

Cijeli je ovaj slučaj pod budnim okom i pravobraniteljice za djecu. Jasna se procedura, kažu, zna. Kada dijete prijavi zlostavljanje, odmah se zove policija.

"Dijete se ne ispituje u školi. Pitali ste me je li u redu da su djeca davala nekakvu izjavu, zapisnik ili potpisivala nekakve svoje izjave. To se ne očekuje u praksi, to ne treba raditi prvo zato što je kontraproduktivno, zato što je štetno za dijete, zato što će dijete biti izloženo vrlo konkretnim pitanjima, ali u pravosudnom postupku, ako do njega dođe, a nadamo se da hoće doći i u ovom slučaju", kaže Marija Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu.

Istraga je sada u rukama državnog odvjetništva. Istražuju je li ravnateljica postupila po pravilima. Domaru je određen istražni zatvor, tereti ga se za tri kaznena djela.

"Najteže je spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina, gdje je raspon kazne maksimalno 15 godina. Zbog sumnjičenja za ta tri kaznena djela određen mu je istražni zatvor, i to zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela", kazala je sutkinja Županijskog suda Ivana Bilušić.

Iz udruge ravnatelja osnovnih škola oštro osuđuju sve oblike nasilja, posebno seksualnog.

"Djecu je ne samo u ovakvim nego i u drugim situacijama sram ako im je netko nešto napravio, a opet možemo kod djeteta vidjeti promjene u ponašanju. Kada se događaju ovakve stvari, često dođu promjene u ponašanju", objasnila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.

"Kći mi je rekla da ju je tražio slike"

To je primijetio otac jedne od učenica za koju se 29-godišnji školski domar sumnjiči da ju je spolno uznemiravao. Kaže da je primijetio promjene u ponašanju i da izbjegava školu.



"Zadnja tri tjedna moja se kći žali na bolove u trbuhu, da povraća, konstantno želi otići iz škole van. Kći mi je poslije u razgovoru rekla da ju je tražio da slika poprsje, da se slika cijela gola i da snimi video gdje ona sama sebe zadovoljava i da je on njoj slao slike svojeg spolovila", kazao je otac djevojčice.

Policija je za Dnevnik Nove TV potvrdila da je u toj istoj školi prije godinu dana provodila kriminalističko istraživanje nad još jednim djelatnikom škole zbog sumnjivog ponašanja, ali na kraju nisu utvrdili kaznenu odgovornost iz domene kaznenopravne zaštite djece. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, riječ je o vjeroučitelju.

S Kaptola su potvrdili da mu je mandat oduzet zbog kanonskih razloga i da više ne radi u školi.

