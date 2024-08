"Pula nije kanta za smeće", poručio je gradonačelnik Pule i najavio otkaz svim komunalnim društvima vezanim za Kaštijun

Drastičan potez povukao je gradonačelnik Pule. Najavio je otkaze ugovora svim komunalnim društvima u Istri koji otpad dovoze u županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Uz to im je poručio da Pula nije kanta za smeće.

Ugovore koje županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun ima sa svim komunalnim društvima u Istri – otkazuju se 1. rujna. Tako je poručio gradonačelnik Pule, koja je i većinski vlasnik Kaštijuna.

"Odlučio sam donijeti neke poteze u kojem će smjeru oni ići, a to je u smjeru rješavanja problema, dugoročnih, dugotrajnih problema“, rekao je Filip Zoričić, gradonačelnik Pule.

Kap koja je prelila čašu, napominje, nedovoljno je odvajanje otpada te konstantno dovoženje prevelikih količina biootpada u postrojenje.

"Koliko je to tekućine, koliko je to vlažno, neupotrebljivo i koliko to donosi nesnosnih mirisa oko Kaštijuna“, rekao je Zoričić.

Komunalci će imati otkazni rok od šest mjeseci, a onda će se postavljati novi uvjeti. Da neće imati kamo s njime, pulsko komunalno poduzeće ne brine.

"Ne vjeruje da se to može dogoditi, više se to radi o načinu, cijeni i slično“, rekao je Robi Fuart, direktor komunalnog poduzeća u Puli.

Što je u kamionima, napominje, teško je kontrolirati. Najbolje se vidi tek kad stignu u postrojenje.

"Kamioni koji su odbijeni mi smo tražili gdje je izvor otpada, odnosno tko je korisnik, to su uglavnom veliki poslovni korisnici i na njihov teret se otpad zbrinuo na drugi način“, rekao je Fuart.

Za razliku od prošle turističke sezone, ove se ne dovozi više od 390 tona po danu. Pa, samo smanjenje količine nije dovoljno.

"Kada dođe otpad velike vlažnosti, skoro u tekućem stanju gdje voda curi iz kamiona guši cijeli proces i cijeli hodogram. U ovom periodu se pokazalo da je to najveći izazov i da trebaju komunalne firme napraviti najveći iskorak“, rekao je Dragan Sokolović, član NO Kaštijun.

S kojim Bojan živi gotovo svaki dan i veseli ga svaki pokušaj pronalaženja rješenja.

"Očito će trebat komunalce prisiliti na drugačije ponašanje otkazom ugovora i kroz taj rok od 6 mjeseci imati će vremena koliko mogu se prilagoditi novim uvjetima“, rekao je Bojan Blagonić, Pula.

Koji će to biti - tek će se utvrditi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



