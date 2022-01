Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić javnosti poznat iz afere "A kaj bi ti štel biti" na društvenim mrežama se pohvalio kako je pronašao osobe koje su bacale smeće u polje kod Oroslavja.

Viktor Šimunić je na Facebooku napisao da je dobio dvije prijave za bačeno smeće u polju.

Navodi da je obišao područje na kojemu je bačeno smeće, otvorio vreće i našao poveznicu s onima koji su smeće bacili.

Neodgovorni građani su ovaj put prošli s opomenom, dodaje Šimunić.

"Drage sugrađanke, dragi sugrađani,

Zbog dobivene dvije prijave bačenog smeća u polje, konačno sam našel vrijeme i zel si truda i obišel potez Mokrice - Slatina.

Otvoril sam vreće kako bi probal naći poveznicu s počiniteljem, i našel sam.

Počinitelji su pronađeni, i kroz sat vremena dva mala deponija su sami sanirali.

Nažalost, grad još nema komunalnog redara, ali nije ni meni ispod časti delati taj posel. Najlakše je u životu reći nije to moj posel, nije to moja briga, nije to moje smeće.

Grad je naš, i svi se trebamo brinuti za njega!

Počinitelji nisu kažnjeni, ovaj put prošli su s opomenom, međutim budite sigurni da ovi to neće ponoviti!", napisao je Šimunić na Facebooku.

javnosti je poznat iz afere "A kaj bi ti štel biti". Podnio je kaznenu prijavu u kojoj je bilo navedeno kako ga se pokušalo podmititi u zamjenu za davanje podrške HDZ-u u formiranju većine u županijskoj skupštini nakon lokalnih izbora u svibnju prošle godine.

USKOK je odbacio kaznenu prijavu protiv HDZ-ovog Emila Gredičaka te saborskog zastupnika HDZ-a Žarka Tušeka zbog podmićivanja odbacio jer nisu ostvarena bitna obilježja tog kaznenog djela.