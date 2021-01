Žarko Tušek, član predsjedništva HDZ-a, nudio je nezavisnom vijećniku Oroslavja Viktoru Šimuniću tajno financiranje predizborne kampanje, ali i neka čelna mjesta javnih institucija.

Žarko Tušek, član Predsjedništva HDZ-a, našao se usred skandala nakon što je Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik u Oroslavju, javno progovorio o ponudi koju je dobio od Tušeka za postizbornu suradnju.

Šimunić je tvrdio da se s Tušekom i HDZ-ovim gradonačelnikom Oroslavja Emilom Gredičakom, našao u Gredičakovoj klijeti kod Oroslavja 16. siječnja. Na tom mu je sastanku ponuđeno da na lokalne izbore u svibnju izađe na izbore s nezavisnom listom kako bi odnio glasove SDP-u Krapinsko-zagorske županije, a da bi mu oni tajno pomogli financirati kampanju, što zakon izričito zabranjuje.

Štoviše, Tušek mu je nudio da bira hoće li neko pročelničko mjesto nakon izbora ili da izabere neku drugu instituciju poput Parka prirode Medvednica ili Centra za prirodu u Zagorju.

Tušek je to oštro negirao. "Apsolutno nismo ništa nudili, razgovarali smo normalno o suradnji. Nije bilo riječi o funkcijama, pozicijama, ništa, ništa, ništa. Kažem vam to kao čovjek koji ima svoje ljudske vrijednosti i moral", rekao je Tušek za 24sata.

No taj je portal objavio i snimku razgovora Tušeka i Gredičaka sa Šimunićem koja pokazuje da je ono što su Šimuniću nudili daleko od "ništa, ništa, ništa".

"Da l' tebe zanima neka javna dužnost? Ak' te zanima, i o tome možemo razgovarati, to sad ti moraš meni reći. Ja sam tebi u smislu kampanje spreman pomoći ljudski, logistički. Spreman sam, kak' se zove, da programski razgovaramo oko nečega. Šta bi mogel Savez za Zagorje, da se oko toga dogovorimo, je l' tako, ne? I kak' se zove, nakon toga su sve, svi razgovori su otvoreni. ... Ti mene razmeš", govori Tušek Šimuniću na tom sastanku, na što ga on pita što onda ima od toga kad će biti županijski vijećnik.

Tušek: Zašto bi ti bio županijski? Ti možeš biti, recimo ti možeš biti potpredsjednik županijske skupštine.

Šimunić: Mogu biti, vau.

Tušek: Možeš biti.

Šimunić: Pa tko je potpredsjednik županijske skupštine u Zagorju? Tko je potpredsjednik županijske skupštine? Haha, to ti govorim.

Tušek: Možeš biti predsjednik skupštine. Da o tebi ovisi većina, o tvojim mandatima većina u županijskoj skupštini, onda možeš biti i predsjednik županijske skupštine, je l' tako, ne? Ali ja ti govorim da o tebi i ne ovisi, ako hoćeš biti dio platforme, možemo se dogovoriti oko nečega, ako ti hoćeš neku javnu dužnost, ja sam ti to odmah rekel, znači hoćeš biti pročelnik u županiji, da l' hoćeš ti voditi neku instituciju u županiji, to je sve na stolu za dogovor. Ali ja neću sad da ispadne da smo došli trgovat s tobom oko funkcija, znači, al' to je hoćeš ti biti ravnatelj, hm... parka priroda bokte, hm... Medvednica, hoćeš biti ravnatelj institucija za zaštitu ekologije Zagorja, ono kaj je, hm, Radoboju... Mislim, ja sad karikiram stvari, hoćeš biti pročelnik, mislim, ja ti govorim kaj ima u županiji...

Gredičak: Kaj bi ti Viktor, kaj bi ti?



Tušek: Ako tebe to zanima.



Gredičak: Kaj bi bilo okej, da u toj suradnji, na neki način tebi ovoga bude okej, situacija poslije izbora, kaj bi ti volio? De ti misliš da bi mogao najviše doprinijeti Zagorju poslije izbora ako pomogneš toj promjeni...



Tušek: Zamjenik župana nemreš biti jer to moraš ići u koaliciju s nekim.



Šimunić: Da, to je koalicija, ne, ne pričamo...



Tušek i Gredičak: Predsjednik skupštine možeš bit.



Tušek: Ali dobro, gle, to su već, znači, to su protokolarne stvari.



Gredičak: Tako je.



Tušek: Ali ako, ako se gospodin Viktor hoće angažirati u javnoj dužnosti, ja sam to sad jasno rekel gdje konkretno vodi neku instituciju... di doprinosi nečem konkretno, ako ima interesa za to.... To je onda ulazak u neku zajednički paket ljudi koji budu vodili upravljali institucijama. Normalno da je na dispoziciji čovjeka koji je dao svoj politički doprinos, ali ja ga neću na to tjerati. To je stvar... to je sve na stolu.