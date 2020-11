Nadomak gradilišta Pelješkog mosta još je jedan veliki brod s teretom i opremom iz Kine. Među brojnom posadom broda su i Hrvati. Radovi napreduju unatoč korona-krizi, uvjeravaju odgovorni. Nekim dijelovima mosta već se može i hodati.

Iz Kine ravno na gradilište Pelješkog mosta plovi još jedan brod. Dužine je kao dva nogometna igrališta, a na njemu je više od 4000 tona tereta.

"Od toga je 31 sandučasti nosač iznad 150 tona. Ostatak tereta su zaprege protiv vjetra kako bi se mogli variti ti sandučasti nosači. Bitno je napomenuti da se na brodu nalaze tri hrvatska državljana - zapovjednik, prvi časnik i upravitelj stroja", kazao je lučki kapetan Joško Nikolić.

A Pelješki most je sve bliže svom konačnom izgledu. Snimke otprije nekoliko dana pokazuju kako ovaj megaprojekt i iz zraka izgleda impresivno. U gradnji trenutačno sudjeluju 634 radnika.

Stanovnici ga željno iščekuju

Po dijelovima Pelješkog mosta već se može i hodati. Most je to kojeg stanovnici ovog dijela Hrvatske željno iščekuju i jedva čekaju ovuda proći svojim automobilima. A gradnja iz dana u dan napreduje. Završeni su svi podmorski radovi, a u tijeku su armirano-betonski radovi na izradi pilona na šest centralnih stupova.

I na pristupnim cestama sve ide prema planu, uvjeravaju u Hrvatskim cestama. Obilaznica treba ići i oko Stona.

"Ako i dođe do nekog kašnjenja, minimalno, to neće biti nikakav problem. U konačnici će ona biti napravljena. Kad smo čekali ovoliko vremena za most, ne znači nam ništa par mjeseci za obilaznicu", uvjerava načelnik Općine Ston Vedran Antunica.

Optimizam je i s druge strane mosta - Komarni i dolini Neretve. "Jako su se dobro snašli i Kinezi i druge tvrtke koje sudjeluju na pristupnim cestama jer s obzirom na situaciju s koronom - napreduju i radi se jako dobro", smatra Ivo Jerković iz Mjesnog odbora Komarna.

"Što prije bude gotov, bit će dobro za Pelješki kraj, Dubrovnik pogotovo", rekao je Ante iz Ploča. "Most, kad bude gotov, to je šansa za cijelu dolinu Neretve da se pokrene", navodi Duško iz Metkovića.

Jedno je sigurno - napokon će prometno povezati jug s ostatkom države. A razvoj i napredak će ovisiti o onima koji te odluke donose.

Na gradilištu radi treća smjena

Na gradilištu se radi i u trećoj smjeri, a gost Dnevnika Nove TV bio je Đuro Mihalić s Instituta IGH, osoba zadužena za nadzor gradnje Pelješkog mosta.

"Radi i treća smjena, zavisno od faze rada, ako su veliki segmenti, može se betonirati, montirati armaturu, može se zavarivati, sada je došla u fazu i izrada čelične konstrukcije", objasnio je Mihalić.

"Što se tiče temeljenja mosta, ono je kompletno gotovo, od 12 stupova izrađeno je 11, došlo je do deformacije jednog pilota i problema oko temeljenja, ali to smo uspješno riješili tako da je i on na 70 posto gotov. Sada je faza izrada pilona, ima šest pilona na šest centralnih stupova, svaki je visine 40 metara", objasnio je Mihalić.

Korona-kriza ih usporila

"Paralelno se izvode radovi na svih šest pilona i dovršeno je otprilike 55 posto radova. Od 240 metara je napravljeno 132", dodao je Mihalić.

Navodi da je korona-kriza imala utjecaja na tijek gradnje. "Korona-kriza je imala utjecaja, prvenstveno u proizvodnji čeličnih segmenata u Kini. To bi moglo imati utjecaja, ne značajnog, na kašnjenje. Mi se trudimo, može se očekivati jedno tri mjeseca kašnjenja, vidjet ćemo što će biti, ali za sada je to tako", rekao je Mihalić.

Za pristupne ceste kaže kako je planirani dovršetak u ljeto 2022. "Postoji određeni plan da se pusti u promet čvor Brijesta, to je odmah poslije mosta Pelješac. Tada bi se moglo pustiti most u promet, preko čvora Brijesta na lokalnu cestu i to bi trebalo biti u proljeće 2022. godine", zaključio je Mihalić.

