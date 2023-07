Stradao vam je auto u oluji, a nemate kasko? Grad Zagreb nudi pomoć, ovako se možete prijaviti

Nema predaha za stradale u razornom nevremenu koje je pogodilo Zagreb. Štete se i dalje zbrajaju.

"Sve je prijavljeno, policija je bila, napravila je zapisnik. Oštećen je prednji far, donji branik, hauba je izgrebana, ali dobro, to što je izgrebano mogu ispolirati, to nije sporno", ispričao je Nenad Crnogaj.

Građani kojima su oštećena osobna vozila u nevremenu mogu očekivati financijusku pomoć iz gradskog proračuna. Potrebno je napraviti policijski očevid, odnosno čuvati fotografije koje povezuju oštećenja s nevremenom koje je bilo u gradu Zagrebu.

Osim toga, za financiranje popravka potrebna je i dodatna dokumentacija. "Od svih ćemo tražiti da pripreme police osnovnog osiguranja, to je prvi preduvjet. Drugi je ako imaju policu kasko-osiguranja, da i nju pripreme. Treće je ako su dodatno radili provjeru štete u osiguravajućem društvu", objasnila je Ana Pavičić-Kaselj iz Gradskog ureda za gospodarstvo.

Točan broj vozila još uvijek nije poznat. Tek nakon obilaska terena znat će se konačne brojke.

"Sutra krećemo s evidencijom na terenu prijavljenih oštećenih osobnih automobila. To radimo paralelno s građevinama koje se trenutačno verificiraju na terenu. Imamo 110 ljudi na terenu, 55 timova", dodala je Pavičić-Kaselj.

Potez pozdravljaju i vlasnici čiji su automobili oštećeni.

"U svakom slučaju, to bi bilo dobro, samo ne znam koliko će to biti s obzirom na to da gradonačelnik nije objavio elementarnu nepogodu, na koji način i koji će princip isplate biti, nemam pojma", rekao je Nenad.

Prijave se zasad neće zatvarati. Iz grada apeliraju na one koji nisu prijavili da to učine što prije. Važno je, kažu, sve dokumentirati i što prije krenuti s isplatom financijske pomoći.

