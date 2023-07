Država obećala jednokratnu pomoć, poznato i kako će ju raspodijeliti: "Na županijama je da razrade kriterije"

Vlada je u četvrtak na sjednici odlučila iz proračunskih zaliha raspodijeliti po županijama 20 milijuna eura. Najviše će otići u Vukovarsko-srijemsku županiju, više od sedam milijuna eura, dok će oko tri milijuna otići u Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, ispričao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Na županijama je da razrade kriterije temeljem kojih će dodijeljivati novac. Radi se o hitnoj pomoći za građane čija je imovina stradala.

To se odnosi na prvu nekretninu, odnosno na nekretninu koja je nužna za život", dodao je Krešić i objasnio da će država županijama dodijeliti jednokratnu pomoć nakon što razrade kriterije po kojima će novac dodijeljivati lokalnim jedinicama samouprave.

"Nakon što novac stigne na gradove i na općine, imaju rok od godinu dana da ga proslijede dalje, potroše i da dokažu da je to zaista iskorišteno i za to potrošeno. Čim to županije naprave, ide jednokratna islata iz državnog proračuna", objasnio je reporter.

Iz Grada Zagreba potvrdili su za Dnevnik Nove TV da već rade na modelu temeljem kojeg bi trebali definirati kako će pomagati novčano. Prijavljeno je više od pet tisuća različitih šteta, a već dvije tisuće šteta je već izviđeno i utvrđeno što se tu zaista dogodilo, nastavio je Krešić.

"U Gradu kažu da je to donekle dovoljno za razradu modela temeljem kojeg će se isplaćivati pomoć, očekuju i oni određenu dozu novca da stigne iz državnog proračuna i taj model i svi njegovi detalji trebali bi biti poznati javnosti u drugoj polovici kolovoza.

Zasad je poznato da će Grad Zagreb, između ostalog, pomoći građanima čija su vozila stradala u nevremenu, a koja nemaju kasko osiguranje.

Vlasnici takvih vozila će morati odraditi policijski uviđaj te fotografijama dokazati da je šteta povezana s nevremenom.

U petak je poslan u javno savjetovanje i pravilnik temeljem kojeg se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima može jednokratno pomoći, povećat će se visina iznosa. To će biti oko 20 tisuća eura jednokratne pomoći onima kojima su stradala poljoprivredna zemljišta i poljoprivredne kulture.

Iz Grada poručuju da GSKG i dalje prikuplja sve podatke i da velika većina šteta na nekretninama se može riješiti kroz GSKG koji vodi više pd 70 posto zgrada u Gradu Zagrebu", zaključio je reporter Hrvoje Krešić.

