Uklonjena spomen-ploča branitelju: Kada je obitelj vidjela prijedlog za novu ploču, odbila je postavljanje

Prijedlog za postavljanje nove spomen-ploče hrvatskom branitelju Rajku Lozi povučen je s dnevnog reda zadarskog Gradskog vijeća jer obitelj nije dala suglasnost za predloženi sadržaj.

Grad Zadar prethodno je obitelji i suborcima obećao da će, umjesto srušene ploče s natpisom "ustaškom sinu", postaviti novu bez spornih obilježja.

Nakon što je ploča devastirana, nepoznati počinitelji samoinicijativno su postavili novu ploču, također sa spornim natpisima o ustaštvu, ali Grad Zadar istog ju je dana uklonio te najavio postavljanje nove.

Spomen-ploča Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Devastirana spomen-ploča Foto: Zvonko Pavic/Cropix

Međutim, iako je dogovor bio postignut i odluka pripremljena za Gradsko vijeće, ona na kraju nije upućena na glasanje, javlja 057info.

Čini se da je do zastoja došlo zbog neslaganja obitelji i UHD Imotski Sokolovi oko teksta na ploči. Udruga hrvatskih dragovoljaca 3. bojna 4. brigade ZNG - Imotski sokolovi uputila je 14. siječnja Zahtjev za postavljanje spomen-ploče, priloživši idejni izgled s predloženim natpisom.

"Obraćamo Vam se vezano za postignuti dogovor dana 29. studenog 2025. godine s gradonačelnikom Grada Zadra o postavljanju spomen-ploče poginulom hrvatskom branitelju Domovinskog rata Rajku Lozi.

Sukladno navedenom dogovoru, predlaže se da se spomen-ploča postavi i otkrije povodom proslave Vojno redarstvene operacije 'Maslenica', čime bi se na dostojanstven način odala počast žrtvi hrvatskog branitelja te dodatno naglasila važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat", stoji u prijedlogu koji je potpisao predsjednik udruge Jakiša Bubalo.

Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta javnosti je nedavno otkrio izgled spomen-ploče na kojemu je uz ime poginulog Loze, datum rođenja, pogibije te simbola IV. gardijske brigade i 3. imotske bojne, ispisan samo natpis "Slomljeno je krilo, al' pamti se let, jedino Hrvatska, naš je zavjet svet".

Činilo da je da je konsenzus postignut, no obitelj se zahvalila na toj ponudi i odlučila prekinuti daljnje razgovore o tome.

Bez njezine suglasnosti ploča se u takvom obliku neće postaviti, a jedina preostala opcija je da to učini Grad Zadar u svoje ime, bez potpisa obitelji i postrojbe, kao što inače čini kada komemorira poginule branitelje.