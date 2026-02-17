Nastao grabež za koncesijama, ljudi su bijesni: "To nije ni normalno ni korektno"

Za 94 dozvole na području Baške Vode stiglo je više od 900 prijava, a jedini je kriterij visina ponuđenog iznosa. Pa su tako za paket od 16 ležaljki pojedini ponuđači spremni izdvojiti i do 20 tisuća eura.
Jednake uvjete za prijavu imaju svi stanovnici Europske unije.
"Dosad je mogao zaraditi onaj kome treba, a sad onaj koji ima, koji ponudi višu ponudu ima i veću priliku da dobije", rekla je Filka iz Baške Vode.
"To nije ni normalno ni korektno. Mislim da bi naši ljudi i mladi ljudi tribali imat prednost", smatra Ljubica.