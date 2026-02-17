Nastao grabež za koncesijama, ljudi su bijesni: "To nije ni normalno ni korektno"

Podno Biokova prava jagma za dozvolama za iznajmljivanje ležaljki na plažama.

Za 94 dozvole na području Baške Vode stiglo je više od 900 prijava, a jedini je kriterij visina ponuđenog iznosa. Pa su tako za paket od 16 ležaljki pojedini ponuđači spremni izdvojiti i do 20 tisuća eura.

Jednake uvjete za prijavu imaju svi stanovnici Europske unije.

"Dosad je mogao zaraditi onaj kome treba, a sad onaj koji ima, koji ponudi višu ponudu ima i veću priliku da dobije", rekla je Filka iz Baške Vode.

"To nije ni normalno ni korektno. Mislim da bi naši ljudi i mladi ljudi tribali imat prednost", smatra Ljubica.

Ponude su, tvrde dosadašnji koncesionari, otišle iznad ekonomske računice isplativosti.

Čelni čovjek mjesta Vjekoslav Radić tvrdi da je za njih ovo – dobar scenarij.

Cijelu priču o otimanju za ležaljke pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.