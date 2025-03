Ministar poručio štrajkašima da neće biti plaćeni: "Tražit ćemo da se dnevno upisuje tko je u štrajku, a tko nije"

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u studiju Dnevnika Nove TV komentirao je najavljeni štrajk triju obrazovnih sindikata. Je li moguće da se u toj priči nađe nekakav kompromis da se izbjegne štrajk, ali i potencijalno veća nadoknađivanja nastave provjerila je novinarka Sanja Vištica.

Od pet zahtjeva sindikata država je spremna prihvatiti samo dva, i to odgađanje modularne nastave i izuzimanje obrazovanja iz sustava ocjenjivanja.

"Prvo bih želio reći da zaista ne vidim nikakav razlog i povod za ovaj štrajk, nakon što su u ovih šest godina, barem od kada sam ja ministar, plaće u obrazovanju kontinuirano podizane, čak i u vrijeme COVID-a kad su drastično padale u privatnom sektoru, mi smo ih podigli za dva posto zaposlenicima u obrazovnom sektoru. Kumulativno je plaća narasla za 60 posto u mandatu ove tri vlade, a samo u prošlih malo više od godinu dana 30 posto. Plus ovo povećanje koje nisu potpisali ovi sindikati, a to je 3 + 3 posto osnovice", ponovio je ministar Radovan Fuchs.

Radovan Fuchs i Sanja Vištica Foto: DNEVNIK.hr

Što se tiče osnovice, ministar Fuchs rekao je da je to postignuto na posljednjim pregovorima kada su ti sindikati tražili 4 + 4, a Vlada nudila 3 + 2, pa je kompromisom dogovoreno 3 + 3, s prijedlogom sindikata da se odgodi primjena ocjenjivanja u sustavu obrazovanja.

"Na kraju su drugi dan rekli da to neće potpisati jer je njihovo članstvo to odbilo. Sad dolazimo do zahtjeva povećanja osnovice 10 posto, koji je jedini mogući legalni zahtjev za mirenje, a ako se stranke ne pomire, to je onda opet zakonski moguće pokrenuti štrajk", objasnio je Fuchs.

Ministar je komentirao i ostala četiri zahtjeva sindikata, koje su oni iznijeli na procesu mirenja, te rekao da na osnovi njih ne mogu pokrenuti štrajk.

"Postoje neki drugi razlozi za štrajk. Ja neću nagađati, ali postoje neki sindikalni njihovi razlozi za štrajk i vidjet ćemo da li će se, na koji način i u kojoj mjeri članstvo odazvati. Jer, bili smo spremni udovoljiti dva zahtjeva, čak dva i pol, u okvirima onoga što je zakonski moguće", dodao je.

Radovan Fuchs i Sanja Vištica Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje hoće li najava da štrajk neće biti plaćen izazvati suprotan učinak i motivirati ljude da u većem broju izađu na štrajk, ministar Fuchs rekao je da ne zna koji će to učinak izazvati, ali Vlada stoji iza toga.

"Tražit ćemo da se kroz centralni sustav obračuna plaća dnevno upisuje tko je u štrajku, a tko nije. To nam treba iz dva razloga, prvo iz egzaktnog podatka koliko je ljudi u štrajku, a drugi je zbog kasnijeg obračuna plaća", objasnio je.

U nastavku je komentirao i privlačenje mladih ljudi za rad u sustavu obrazovanja, odnosno plaće učitelja i profesora. Objasnio je da je početnička plaća profesora 1400 eura, a da ona nakon pet godina raste do gotovo 1700 eura, a nešto više za zaposlene u srednjim školama.

"Tisuću i četiristo eura mislim da je plaća početnička s kojom se može živjeti", rekao je.

Ministar Radovan Fuchs nije želio komentirati hoće li ostati ministar u novoj rekonstrukciji Vlade koja se spominje.

"To ćemo vidjeti kad se desi rekonstrukcija Vlade", zaključio je pa se ispravio i rekao da ne zna hoće li toga uopće biti ni kada jer o tome odlučuje premijer.

