Ministar zaprijetio sindikatima: "Ne pristajemo na ucjenu, taj štrajk neće biti plaćen"

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike mladih Marin Piletić poručio je u utorak da eventualni štrajk koji najavljuju tri obrazovna sindikata neće biti plaćen, ocijenivši da postupku mirenja ti sindikati nisu pristupili u dobroj vjeri.

Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH) i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja najavljuju da će u tjednu od 17. do 21. ožujka održati jednodnevni štrajk, a točan datum štrajka bit će objavljen dva dana prije njegova početka.

"Vlada smatra da njihova reakcija nije opravdana i zbog toga šalje jasnu poruku - štrajk u ovom konkretnom slučaju neće biti plaćen", poručio je tim povodom Piletić u izjavi nakon sastanka stranaka vladajuće većine u Banskim dvorima.

Podsjetio je na sve što je Vlada učinila u povećanju plaća kroz osnovicu te koeficijente te se osvrnuo na uvjete koje su sindikati postavili u postupku mirenja, navevši da su od njih dobili pet zahtjeva te napomenu da će odustati od štrajka ako Vlada prihvati tri od pet.

Sindikati, naime, štrajk najavljuju nakon neuspjelog postupka mirenja u kojemu su Vladi iznijeli pet zahtjeva, tri vezana uz poboljšanje materijalnog statusa te dva povezana s nematerijalnim traženjima.

Prvi zahtjev je povećanje osnovice od 10 posto, drugi redefiniranje koeficijenata kroz Uredbu o koeficijentima, a trećim traže privremeni dodatak dok se ne uredi sustav koeficijenata. Četvrti je zahtjev izuzimanje sustava znanosti i obrazovanja od ocjenjivanja definiranom po Zakonu o plaćama i Uredbi o ocjenjivanju, a peti odgoda uvođenja reforme strukovnog obrazovanja i sistematizacija pojedinih radnih mjesta kroz nove pravilnike.

"Na ovaj način, kako se oni to postavili, mi smatramo da to nije bilo mirenje u dobroj vjeri. (...) Govoriti o koeficijentima na način da se to uvjetuje, to niti je zakonski, niti Vlada na takvu vrstu ucjena pristaje. Mi ćemo radom Vijeća za praćenje sustava plaća u državnoj javnoj službi te zahtjeve analizirati i onda naravno većinom glasova korigirati ako se pokaže da neki od koeficijenta nije dobro nominiran u uredbi", rekao je.

Piletić je istaknuo da su na sastanku parlamentarne većine detaljno obrazložili koliko su plaće rasle u posljednjih nekoliko godina (osnovica 48 posto i 37 posto povećanje kroz koeficijente) te ustvrdio kako Vlada smatra da nema potrebe za štrajkom u tjednu kad se provode nacionalni ispiti.

"Uz podršku parlamentarne većine, Vlada će donijeti odluku da se ovaj najavljeni štrajk ne plati", rekao je te dodao da svi zahtjevi, izuzev povećanja osnovice, nisu legalan razlog za štrajk.

Želimo poslati jasnu poruku čelnicima ovih triju sindikata, rekao je Piletić, "da nema mjesta za štrajku ovom trenutku", kada je Vlada osigurala u svom proračunu više od 2,5 milijarde eura za povećanje plaća svih zaposlenih u državnim i javnim službama.

"Odnosno, ako oni organiziraju i provedu štrajk taj isti štrajk svih onih koji će u njemu sudjelovati od strane poslodavca neće biti plaćen", naglasio je.

