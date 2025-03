Povijesne izbore na Grenlandu prate brojne novinarske ekipe jer ono što se ovih dana događa na tom otoku može imati ozbiljne posljedice za čitavu sjevernu hemisferu, budućnost NATO saveza, ali i međunarodni poredak i pravo uopće.

S Grenlanda se javio i reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević koji je objasnio da sve grenlandske stranke žele neovisnost, odnosno odcjepljenje Grenlanda od Kraljevine Danske. No, ne slažu se kada bi se to trebalo dogoditi. Zasad prevladava mišljenje da je Grenland još uvijek ekonomski, kadrovski i financijski ovisan o Danskoj. No, zbog Trumpovih izjava na otoku se pojavila psihoza.

Marko Stričević, novinar Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"To je jako zastrašujuće. Mi stanovnici jako smo zabrinuti zbog toga. Mislim da će se to odraziti i na izborima", rekla je Nikoline Sima, stanovnica Grenlanda.

"On ima jako puno loših ideja za svijet. Možete to vidjeti u slučaju Ukrajine. Možete vidjeti i da sjevernoamerički starosjedioci nemaju ista prava kao ljudi na Grenlandu", rekao je glasač iz Nuuka, glavnog grada Grenlanda.

Sve o povijesnim izborima na Grenlandu saznajte u prilogu Marka Stričevića.

