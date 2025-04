Želi novi mandat, ali gdje je bazen, muzej, stanovi za mlade? Radić dao savjet Erliću, a o svom odnosu s Anušićem kaže: "Ne voli da ga se tako zove"

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem koji traži još jedan mandat na čelu grada.

Na pitanje je li riješio pitanje komaraca, Radić kaže: "Pa ja bih rekao da jesmo. S obzirom da živimo na močvarnom području njih je u potpunosti riješiti nemoguće, ali mislim da smo u našem mandatu napravili velike pomake na koje smo izuzetno ponosni.

U odnosu na sve prethodnike uspostavili smo suradnju sa općinama oko Osijeka gdje smo zajedno riješavali to pitanje. Proveli smo prvi puta tretman zemlja- zrak. Vlada RH je dala 600.000 eura za rješavanje tog pitanja. Nije bilo ni prošlog ljeta problema s komarcima. Krenuli smo u borbu protiv komaraca i sa dronovima i mislim da su građani zadovoljni.

Jedna od stvari koje građani predbacuju je da nisu ispunjena obećanja o propaloj ljevaonici željeza. Najavljen je poduzetnički inkubator, stanovi za mlade, bazen, muzej...

"Što se tiče ljevaonice željeza, ona je propala 2019. godine. Mi smo sve preduvjete napravili, a uskoro očekujemo i projektiranje prvog objekta, a nakon toga građevinska dozvola te izgradnja".

U Osijeku je parkiranje besplatno. Ne zato što je Osijek velikodušan, već zato što je oduzeta koncesija privatniku koji je na tome jako dobro zarađivao. Grad želi na tome zarađivati, ali još nema naplatnih automata, ni radnika. Na pitanje koliko grad gubi na tome, odgovara: "Nakon 27 godina, mi smo donijeli odluku da se naplata parkiranja stavi pod gradsku tvrtku. Oformili smo tim i našli revizorke kuće i došli smo do rezultata da je preuzimanjem moguća zarada od 1,3 milijuna prihoda gradu. Tako da je grad izgubio u 27 godina izgubio 27 milijuna eura.

Ne gubimo mi sada ništa jer je to novac grada i građana. Mi smo ponosni na to što smo napravili. Uskoro ćemo i taj problem riješiti, a to je problem parkiranja u Osijeku. Kamo sreće da su ga prije gradonačelnici riješiti", rekao je.

Prioritet mu je i kao najveći uspjeh ističe podizanje gospodarstva.

"Imamo 4000 više zaposlenih u odnosu u odnosu na 2021. godinu kada sam postao gradonačelnik. Proračun nam se uduplao i nadam se da će građani sve ostajati i da će se doseljavati".

Na pitanje hoće li u Osijeku biti političkih uhićenja, kaže: "Ja to ne mogu znati, ali nadam se da neće".

Radić ne očekuje prljavu kampanju, a ima samo dva protukandidata.

"Kampanja je za mene krenula onog dana kada sam postao gradonačelnik".

Na pitanje što bi preporučio svom kolegi Šimi Erliću koji želi postati gradonačelnik Zadra, odgovara: "Ja mu želim da bude jednako uspješan gradonačelnik kao što je bio ministar. Nek radi časno, transparentno".

O odnosu s ministrom Anušićem kaže: "Apsolutno je važan za grad Osijek, bio je odličan župan, sada je odličan kao ministar, čujemo se gotovo na svakodnevnoj bazi, mi smo prije svega prijatelji. Niti ja imam mentora, niti Ivan voli da ga se zove mentorom".