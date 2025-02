Uskoro bivši ministar o kandidaturi na lokalnim izborima: "Moj grad nalazi se na prekretnici..."

Kao što je Dnevnik Nove TV prvi izvijestio, svoju kandidaturu za poziciju gradonačelnika Zadra objavio je aktualni ministar europskih fondova Šime Erlić. S uskoro bivšim ministrom u Zadru je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Planiram dati ostavku s početkom službene kampanje, to sam tako i najavio. A o tome tko će me naslijediti, ne mogu previše trenutno kazati. Ono što mogu reći je da HDZ ima cijeli niz uspješnih dužnosnika i da će to biti odluka Andreja Plenkovića. U svakom slučaju ministarstvo regionalnih razvoja i fondova EU je dobro organizirano i ima izvanredan tim ljudi. Vjerujem da će onaj koji tamo dođe moći nastaviti raditi posao kvalitetno", započeo je Erlić.

"Ovo je isključivo moja odluka, moja želja i moja odgovornost da se upustim u političku utakmicu za Zadar. Zbog toga sam, između ostalog i ušao u politiku jer smatram da treba donositi takve odgovorne odluke i politike. Moj grad Zadar nalazi se na jednoj prekretnici između toga hoće li stagnirati dalje ili napredovati", dodao je.

Krajem prosinca prošle godine u Zadru nije izglasan proračun, a stranka HDZ u gradskoj skupštini nema većinu. Erlić je rekao s kime bi volio surađivati ukoliko pobijedi na izborima.

"Volio bih da se poveća kvaliteta samog gradskog vijeća, ljudi koji će biti tamo. Otvoren sam apsolutno svima onima koji žele raditi na dobrobiti grada i na njegovom razvoju su dobrodošli. Ne zanimaju me predznaci nego bih volio da što prije prebrodimo ovu političku krizu koja je tu i da krenemo razvijati Zadar", rekao je Erlić pa dodao što misli o suradnji s glavnom oporbenom strankom u Hrvatskoj.

"Suradnja sa SDP-om do sad se pokazala nemogućom u svakom pogledu i oni su apsolutno zauzeli jednu destruktivnu poziciju od samog početka. Ne čini se moguće i ja bih volio da tu isto dođe do određenih promjena u razmišljanju. Da budemo afirmativni ili kad govorimo o razvoju i prostornim planovima, izgradnju igrališta ili projekata, onda ne smijemo dopustiti da nas preplavi nekakva politizacija nego da naprosto krenemo raditi ono što je od interesa za građane", kazao je i dodao.

"Prostorno planiranje i urbanizam je živa stvar, valja postupati u skladu s vremenskim trendovima koji nastaju. Tako i mi kao grad moramo biti spremni prilagoditi se trendovima. Sada je povećan investicijski boom na cijelom Jadranu i mi moramo tome odgovoriti restriktivnijim mjerama i štitit prostor. To je važno. Da gradnja, ali ograničena i odgovorna. Ona koja neće ići na uštrb javnog prostora, to su politike koje moramo implementirati da bude održiviji prostor i veća kvaliteta života u gradu", zaključio je Erlić.

