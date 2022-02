Gospodarstvenici će u srijedu doznati paket mjera pomoći koje im je pripremila Vlada za ublažavanje energetskog udara. Gospodarstvenici traže puno, a Vlada ima malo. Šefica Podravke i bivša ministrica gospodarstva i financija Martina Dalić za Dnevnik Nove TV otkriva u kojem smjeru bi ona išla s mjerama.

Vlada je pripremila sveobuhvatan paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvenicima, a predstavit će ga sutra. Šefica Podravke i bivša ministrica gospodarstva i financija Martina Dalić za Dnevnik Nove TV komentirala je inflaciju i mjere Vlade.

Na pitanje kako je Podravka preživjela energetski udar, Dalić odgovara: "Podravka je od sredine prošle godine suočena s rastom cijena svih sirovina. To znači poljoprivrednih proizvoda, ambalaže...radi se negdje o rastu između 12 i 13 posto ukupnih materijala troškove, izrade, uključujući energiju. Cijela prehrambena idustrija to doživljava. Zastoj u lancu opskrbe, rast cijena.....", kazala je.

Na pitanje o rastu cijena hrane kaže: "Ekonomski sustav je međusobno povezan. To povećava troškove proizvodnje, očigledno i Petrokemije. To znači da će se to preliti u idući krug, u troškove sjetve, troškove žitarica", kaže.

Na pitanje o drugom valu inflacije, odgovara: "Teško je prognozirati, ali sve signalizira da ide na to", izjavila je.

Dobro je što Vlada ide s paketom mjera, dodala je. Na pitanje o smanjenju PD V-a na struju i plin, kaže

"Trebalo bi primjeniti određenu kombinaciju mjera, ja bih uvijek dala svoj glas za smanjenje poreza na dohodak, to će rezultirati povećanjem plaća", izjavila je Dalić.

Na pitanje čuje li se s premijerom Plenkovićem, Martina Dalić je zašutjela na nekoliko sekundi. Kaže da kao predsjednica Uprave Podravke sudjeluje na raznim Forumima i da u tom kontekstu surađuje s Vladom.

