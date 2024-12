Bivša ministrica razočarana: "To je suludo, Milanović je uspio uvjeriti ljude da šaljemo vojsku u rat"

Predsjednički izbori su pred vratima, a jučerašnje sučeljavanje kandidata za predsjednika Republike i dalje je jedna od glavnih tema u zemlji, ali i regiji.

Jedna od tema na sučeljavanju kandidata bila je pitanje slanje hrvatskih vojnika u misije NATO-a i Ukrajinu.

Bivša ministrica obrane Željka Antunović kaže da je gledala sučeljavanje i da su joj kandidati ostavili jako loš dojam, piše Jutarnji list.

"Kako oni to misle da bi vojsku držali doma?! To je sve Zoran Milanović zakuhao sa svojim svakojakim postupcima i izjavama. To je suludo, no on je ljude uspio uvjeriti da vojsku šaljemo u rat", kaže bivša ministrica obrane Željka Antunović.

Antunović naglašava da je Hrvatska članica EU i NATO-a, te da postoje misije u kojima treba sudjelovati, samo ih treba pametno izabrati.

"Sve ovo što se govori na tu temu je čisti populizam kakav bih si ja mogla priuštiti iz perspektive oporbene političarke, ali netko tko je kandidat za predsjednika Republike bi se trebao ozbiljno pripremiti i ozbiljno pristupati tim temama", kaže Antunović.

Pročitajte i ovo Jocker broj Kakva sreća: U Slavoniji osvojen Jackpot!

Pročitajte i ovo Oluja VIDEO Pogledajte dramu Jadrolinijina najvećeg broda, šest sati se borio s valovima: "Rigoleta je bilo na sve strane"