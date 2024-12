Iz Samobora dolazi posebno blagdansko ozračje. U tom se gradu nalazi ulica u kojoj su stanari uzeli stvar u svoje ruke i imaju susjedski Advent koji privuče znatiželjnike iz cijele Hrvatske.

Susjedi, tri obitelji - Filipeci, Purići i Kalaice prošle godine su spontano organizirali druženje u ulici za prijatelje.

"I onda se to otelo kontroli i onda smo bili primorani od svih naših prijatelja, Samoboraca, susjeda svega da to ponovimo ove godine. Samo još malo višem nivou. Prošle godine se trebalo plesati sedam sati. Niko nije skuhalo obed za Badnjak, svi su došli doma onako veseli, gladni su i ostali, ali punog srca", rekao je Toni Filipec.

Ulicu su ukrašavali materijalima koje su nalazili u šumi, namještaj je stigao s tavana. Bila je to prava obiteljska radna akcija.

"Mi smo sami pilili ove kućice, bojali smo razne snjegoviće, sve je to našim rukama, svi smo uključeni u to", rekli su Tija i Roko.

Dobrosusjedski odnosi stvorili su novu vrijednost - pravi mali ulični Advent.

"Svi imamo pse, mačke, djece i to više nisi znao kod koga je tko, kod koga jede, kod koga treba ići šetati, pokupiti po neku aktivnost, mi smo toliko se povezali", rekla je Nataša Filipec.

Samoborci o susjedskom Adventu samo najbolje.

"Jako je šarmantno i djeluje osobno. Nisam znala da su to susjedi osmislili - tako djeluje!", rekla je Koraljka.

"To je bilo ono nešto jako malo privatno, intimno i na kraju se proširilo jer su ljudi osjetili da je pozitivna atmosfera. Ovdje stvarno jesu većinom Samoborci. Svi su prijatelji, da, samo se povezujemo, sve godine sve više i više", rekli su Tina i Helena.

"Zapravo ovdje osjetiš onaj čar Božića, vidiš sve svoje prijatelje, poznanike, a ukratko ono kad se male ruke slože, sve se može, sve se može, to je upravo to. Oni su to pokazali, mislim da svi doživljavamo tu pozitivnu energiju ovdje i stvarno fenomenalno", rekao je Zdravko.

Toliko su oduševili da ih je ove godine grad Samobor uvrstio u službenu adventsku ponudu. Toplina, bliskost i zajedništvo privlače sve više ljudi koji žele biti dio ove sretne susjedske obitelji.

"Ja stvarno želim svima da se dogodi taj trenutak, da možeš računati na svog susjeda. To je stvarno predivno, kao obitelj", rekla je organizatorica.

