Pogledajte kako rade trgovine na dan predsjedničkih izbora

Donosimo vam detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje, 29. prosinca.

Superkonzum

Zagreb:

Radnička cesta 49, Zagreb

Ul. grada Vukovara 275, Zagreb

Ilica 288, Zagreb

Tomislavova 11, Zagreb

Turinina 11, Zagreb

Gračanska cesta 208, Zagreb

Sarajevska 6, Zagreb

Rudeška cesta 169A, Zagreb

Zagrebačka avenija 94, Zagreb

Dankovečka 95, Zagreb

Sisačka cesta 2, Zagreb

Zagrebačka av. 108, Zagreb

Samoborska cesta 102, Zagreb

Dubrava 241, Zagreb

Huzjanova 2, Zagreb

Osijek:

Gacka 10, Osijek

Sjenjak 133, Osijek

Ive Tijardovića 4A, Osijek

Opatijska 26F, Osijek

Popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade nedjeljom potražite na portalu radne-nedjelje.com.

Lidl

Zagreb:

Donje Svetice 46

Slavenskog 1

Aleja Javora 3

Radnička cesta 232

Velimira Škorpika 25

Osijek:

Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb Barutanski Jarak

Planinska 2F, Zagreb Peščenica

Julija Knifera 1, Zagreb Središće

Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice

Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136

Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska

Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština

Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad

Jaruščica 6, Zagreb Blato

Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir

Bistrička 6, Zagreb Sesvete

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka Škurinje

Zametska 44, Rijeka Zamet

Osijek:

Josipa Reihl-Kira 40, Osijek

Split:

114. Brigade 6, Split-Ravne njive

Poljička cesta 34, Split

Plodine

Zagreb:

Karla Metikoša 4, Zagreb

Štefanovečki zavoj 10, Zagreb

Vice Vukova 2, Zagreb

Haleuša 1, Zagreb

Rijeka:

Martina Kontuša 5, Rijeka

Ružićeva 29, Rijeka

Ružice Mihić 20, Rijeka

Trninina 3, Rijeka

Osječka 50, Rijeka

Vukovarska 87, Rijeka

Zvonimirova 3, Rijeka

Zametska 96, Rijeka

Labinska ul. 51, Rijeka

Bartola Kašića 7, Rijeka

Osijek:

J. J. Strossmayerova 343, Osijek

Huttlerova 30, Osijek

Split:

Put Suplava 5, Poljud, Split

Interspar

Zagreb:

Kolakova 14, Dubrava, Zagreb

Slavonska avenija 11D, Zagreb

Ulica Vice Vukova 6, Zagreb

Avenija V. Holjevca 62, Zagreb

Ulica kneza Branimira 181, Zagreb

Jankomir 33., Zagreb

Škorpikova 34/2, Zagreb

Rijeka:

Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka

Liburnijska ulica 1, Rijeka

Osijek:

Svilajska 31a, Osijek

Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

Split:

Vukovarska 207, Split

Tommy

Split:

Domovinskog rata 93, Split

Matoševa 29, Split

Miroslava Krleže 1, Split

Bušićeva 8 A, Split

Matice Hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Ruđera Boškovića 18 A, Split

Doverska 33, Split

Šoltanska 12, Split

Eurospin

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo

Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko

Zagrebacka ul. 49G, Sisak

Ljudevita Šestica 7, Karlovac

Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg

Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica

Zagrebacka 52, Požega

Ulica Matije Gupca 59, Zadar

Stop shop, Ðakovo

Zvonarska ulica 63, Vinkovci

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje

Avenue Mall Zagreb

City Center One Zagreb East

Supernova Garden Mall

Arena Centar Zagreb

Point Zagreb

City Center One Zagreb West

King Cross Jankomir

Supernova Buzin

Park & Shop Sesvete

Stop shop Velika Gorica

Supernova Sisak West

Supernova Sisak East

Supernova Karlovac

Supernova Križevci

Supernova Varaždin

Stop shop Ludbreg

Supernova Koprivnica

Supernova Požega

Stop shop Gospić

Stop shop Našice

Supernova Colosseum

Supernova Slavonski Brod

Stop shop Đakovo

Stop shop Vinkovci

ZTC Rijeka

Mall Osijek

City Center One Split

Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.

Pročitajte i ovo Stigla i njihova djeca Plenković se rijetko pojavljuje u javnosti sa suprugom: Pogledajte gdje su bili na Badnjak

Pročitajte i ovo čar badnje večeri Tradicija kićenja božićnih drvaca: Kako je do nje došlo i po čemu je posebna u ovom slavonskom mjestu