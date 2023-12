Jandroković o aferama unutar stranke: "Bilo bi bolje da ih nema"

Godran Jandroković na početku razgovora pohvalio se dosadašnjim uspjesima tijekom mandata ove Vlade poput ulaska Hrvatske u eurozonu te jednokratne naknade za umirovljenike.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac pitala ga je jesu li to predizborni potezi ili su planirani. "To je kontinuitet. Naši kritičari to teško priznaju. Ali brojke govore nama u prilog. Digli smo plaće, više su nego ikad, zaposlenost je na najvišoj razini, kreditni rejting je viši nego ikad prije", rekao je Jandroković.

O brojnim aferama koje se vežu uz HDZ kaže: "To samo pokazuje da institucije funkcioniraju".

Na pitanje koliko ih trzaju afere unutar stranke, odgovara: "Bilo bi bolje da ih nema, ali koncentirani smo na ono što je važno za standard građana, za međunarodnu poziciju Hrvatske, za sigurnost".

Jandroković je istaknuo i kako su u tijeku dva rata, a Hrvatska je stabilna i mirna.

Zaključio je da su pred nama veliki politički izazovi, ali vjeruje da će na kraju sve biti dobro za Hrvatsku, a nada se i dobrim rezultatima HDZ-a.

