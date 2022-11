Plan mirovinskih fondova osujećen je. Odjednom se pojavio bogati šeik koji kupuje ruski udio. Da u pozadini ovog biznis trilera zapravo stoji neprijateljska akcija Rusa i pravo hibridno djelovanje, za Dnevnik Nove TV o tome je govorio Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba razgovarao je s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

Što stoji u pozadini ove operacije u prodaji udjela Sberbanka u Fortenovi?

Pa prema javno dostupnim podacima vrlo vjerojatno se krije pokušaj izgiravanja sankcija i prikrivanja vlasništva Sberbanke i dalje u koncernu Fortenova.

Možemo li tu govoriti da je riječ o hibridnom napadu, tko stoji iza toga, ako je istina?



Ovo je klasičan primjer iz domene spektra hibridnih prijetnji gdje vi na više različitih instrumenata napadnih djelovanja pokušavate destabilizirati određeno društvo i državu.

U ovom konkretnom slučaju možemo govoriti o pokušaju destabilizacije hrvatskog poslovnog sustava i prehrambene infrastrukture kao jedne od ključnih infrastruktura na kojima počiva država. Jer vidimo iz primjera Ukrajine kako Rusija igra upravo tu igru i na hrani i kako hranu i kako žitarice koristi kao instrument za napadna djelovanja.

Radi li se tu o prijevari, o kršenju sankcija?

Pa vrlo vjerojatno bi o tome pravnici trebali nešto više o tome reći međutim po svemu sudeći po javno dostupnim podacima ovo se ne može nazvati prijateljskom akcijom ni prijateljskim djelovanjem tako da s obzirom na to da se radi i o djelovanju koje pokušava mimoići sankcije ne može tretirati nego kao kazneno djelo.

Spominju se hrvatski posrednici, koja je njihova uloga?

To tek treba vidjeti kako će istraga pokazati... Pa vrlo vjerojatno paravan samo za ove aktivnosti.

Ima li tu puno posla za sigurnosne službe?

Vrlo vjerojatno ima!

Čudna je uloga izlaskom iz priče mirovinskih fondova, je li i tu u pozadini ruska operacija?

To je jedno od pitanja na koje sigurnosni sustav također treba dati odgovor jer način na koji su oni izašli s obzirom na njihove aspiracije prema Rusiji i ovisnost o Rusiji u određenim poslovnim aktivnostima ukazuje da nisu sve stvari čiste i to je praktički jedan od onih pitanja na koje treba dati odgovor upravo taj mirovinski fond: zašto je, na koji način u to vrijeme izašao iz unaprijed dogovorene transakcije.

Je li opasno u ovoj današnjoj krizi da Rusi imaju udio u vlasništvu u kompaniji koja posluje u Hrvatskoj?

Transparentno vlasništvo nikad nije bio problem, međutim prikrivena vlasništva s prikrivenim namjerama kojima pokušaju destabilizirati društva i države u svakom slučaju predstavlja sigurnosni rizik za sve one države u kojima to vlasništvo postoji.

