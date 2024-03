Hrvoje Vojković priznao sve? Ured europskog javnog tužitelja objavio detalje o prijevari

Ured europskog javnog tužitelja oglasio se o slučaju Hrvoja Vojkovića. On je u četvrtak navečer pušten da se brani sa slobode, nakon što je ispitan u zagrebačkom Uredu europskog javnog tužitelja.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da je sve priznao te zbog toga EPPO nije tražio određivanje istražnog zatvora.

Vojković je uhićen zbog sumnje na subvencijsku prijevaru tešku 400.000 eura.

Novo priopćenje EPPO-a prenosimo u cijelosti:

"Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava.

Obje su osobe uhićene jučer, 29. veljače 2024., na zahtjev EPPO-a, a nakon izvida provedenih u suradnji sa Policijskom upravom istarskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave.

Sumnja se da je, od travnja 2020. do kraja prosinca 2022., prvoosumnjičenik, kao vlasnik trgovačkog društva, podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s ciljem dobivanja bespovratne financijske potpore za nekoliko projekata koji su obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća.

Sva tri projekta, čija je ukupna vrijednost bila nešto manja od 650.000 eura, a za koje je tražena potpora u vrijednosti od gotovo 370.000 eura, sufinancirana su sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi od 85 % te Državnog proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15 %.

Za podnošenje zahtjeva za potporu trgovačko društvo prvoosumnjičenika trebalo je ispuniti obvezne uvjete natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava.

Jedan od tih uvjeta bila je odgovarajuća ekonomska veličina trgovačkog društva.

Prema prikupljenim dokazima, kako bi ishodio potvrdu o potrebnoj ekonomskoj veličini, prvoosumnjičenik je lažno u tri navrata prikazao službeniku Ministarstva poljoprivrede da uzgaja tulipane na zemlji koja je u vlasništvu njegova trgovačkog društva. Tulipani, koji spadaju u kategoriju cvijeća i ukrasnog bilja, dali bi dostatnu ekonomsku veličinu traženu prema uvjetima natječaja Agencije.

Također postoji sumnja da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva za bespovratnim sredstvima, prvoosumnjičenik tim zahtjevima priložio nezakonito pribavljene račune i drugu dokumentaciju, koje je bio pripremio zajedno s drugoosumnjičenikom, čime je lažno ustvrdio da društvo ispunjava uvjete prihvatljivosti natječaja.

Međutim, tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva Agencija je posumnjala u prijevaru, te je odlučila da neće isplatiti bespovratne potpore prvoosumnjičeniku.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije", navodi se u priopćenju.

O svemu se oglasila i policija.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta su, u suradnji s policijskim službenicima policijskih uprava istarske i varaždinske, a u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj, dovršili kriminalističko istraživanje nad 54- i 49-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Subvencijska prijevara i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.



Sumnja se da je 54-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Istre, dogovorio protupravne aktivnosti s 49-godišnjim financijskim savjetnikom trgovačkog društva iz Zagreba, a sve radi ostvarivanja nepripadne imovinske koristi za trgovačko društvo iz Istre.



Naime, prvoosumnjičeni je od travnja 2020. do kraja 2022. godine u tri navrata aplicirao za ostvarivanje bespovratne potpore velikih razmjera na ukupan iznos od 368.551,55 eura, sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u omjeru od 85% te Državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru od 15%, u okviru natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok je drugoosumnjičeni potrebnu dokumentaciju za natječaje u okviru svoje nadležnosti izrađivao.



Kompletna dokumentacija je obuhvaćala ulaganja u opremanje objekta i podizanje nasada te je neistinito prikazivala da trgovačko društvo ispunjava obvezne uvjete prihvatljivosti za odobrenje bespovratne potpore velikih razmjera i to tvrdeći da poljoprivredno gospodarstvo koje djeluje u okviru trgovačkog društva ima ekonomsku veličinu odnosno vrijednost potencijalnog prihoda koje bi to gospodarstvo moglo ostvariti na temelju svoje poljoprivredne proizvodnje u jednoj godini.



Znajući da trgovačko društvo ne ispunjava potrebne uvjete te, unatoč tome da se uopće ne bavi poljoprivrednom proizvodnjom, službenim osobama je predočena lažna dokumentacija o uzgoju tulipana i njihovoj prodaji trgovačkom društvu iz Zagreba.



S obzirom na to da tulipani spadaju u kategoriju cvijeća i ukrasnog bilja te kao takvi imaju visoki koeficijent koji pomnožen s površinom poljoprivrednog zemljišta daje dostatnu ekonomsku veličinu, 54-godišnjak je na taj način ekonomsku veličinu umjetno podigao na razinu potrebnu za ispunjenje uvjeta prihvatljivosti natječaja za koje je bio zainteresiran.



Do dodjele traženog iznosa bespovratne potpore i posljedično njene isplate nije došlo jer je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilikom administrativne obrade, utvrdila postojanje elemenata prijevare.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni dvojac je jučer, 29. veljače predan pritvorskom nadzorniku uz odgovarajuću kaznenu prijavu Uredu europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj", navodi se u priopćenju MUP-a.