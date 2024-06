Glavni tajnik DP-a: "Prvo sam mislio da je šala"

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro ustvrdio je u ponedjeljak kako ne razumije gestu njihovog eurozastupnika Stephena Nikole Bartulice koji se u izborni stožer sinoć dovezao Ferrarijem, rekavši kako on takvu poruku javnosti ne bi slao jer je to 'too much'.

"Ne razumijem tu gestu, ja sam prvo mislio da je šala, sprdnja, ali ne znam koja je poruka, ali to treba pitati njega", kazao je Dabro.

Upitan jesu li o tom potezu razgovarali, Dabro je uzvratio kako nisu uspjeli razgovarati.

Samo smo si čestitali i imali medijski dio, ali nismo razgovarali na tu temu, rekao je glavni tajnik DP-a Dabro.

Na pitanje je li takva Bartuličina gesta neka poruka javnosti, odgovorio je: "Trebate pitati njega, ja takvu poruku javnosti ne bih slao. Mislim da je to too much", rekao je Dabro za RTL.

DP-ov eurozastupnik Bartulica u izborni se stožer sinoć dovezao u Ferrariju i to nakon što se tijekom kampanje našao pod povećalom javnosti jer se saznalo da gotova sva svoja primanja troši na rate dvaju kredita, a u pokrivanju životnih troškova, tvrdi, pomaže mu majka.