Počele isplate plaća prema pravilima nove porezne reforme: "Tugo moja tužna, moglo je i bolje"

Koliko će im plaća točno rasti, neki se u računicu ne trude ni upuštati. Čekaju se promjene na računu.

"Vidjet ćemo kad sjedne na tekući šta će biti. Ma nećemo biti ništa razočarani. To je vjerojatno neki mali iznos", kaže Jelena iz Zagreba.

"Ljudi troše više na prehranu i režije koje su zapravo porasle, tako da u principu nije dovoljno", smatra Vladimir.

"Nisam imala vremena razmišljati o tome, nisam puno ni vidjela, jedino sam čula da će to rasti i da će to biti kao povoljno za nas", rekla je Dubravka.

Porezni stručnjaci već su počeli s obračunima plaća.

Riječ je o nekoliko poreznih promjena koje ovise od broja djece do mjesta stanovanja. Kad se sve zbroji i oduzme...

"Tugo moja tužna, moglo je i bolje. Ja ovim putem apeliram, moglo je i bolje, ali pozdravljamo svaku promjenu, pa i ovu koja je došla u nekakvom postotku od 2 pa do nekakvih 8 posto raspona", kaže porezna stručnjakinja Veronika Galić.



Uzmimo za primjer bruto plaću od 1300 eura. 2023. samac je dobio 919 eura neto, a ove godine to će 926 eura - dakle povećanje od 7 eura. Ako osoba ima jedno dijete, do sada je plaća bila 1021 euro neto, po novom će biti 1040 eura - plaća će biti veća za 19 eura. Gotovo je ista računica i u Rijeci, za samca plaća će porasti oko 8 eura. U Splitu će rasti 14 eura. U Osijeku će za samca plaća rasti 20 eura.

U većini mjesta ukidanjem prireza rastao je porez.

"To je prihod općina i gradova na koji su računali, a nitko se ne voli odreći ničega, pa je, eto, svugdje došlo do tih malih povećanja da se nadomiri taj prirez kojeg više nema", objašnjava Galić.

Povećava se minimalna plaća sa 700 na 840 eura bruto. Neke će se promjene vidjeti na računu već ovaj mjesec.

"U ovom mjesecu osjetit će se učinci mjera u izračunu osnovice za mirovinsko osiguranje. Za one građane koji imaju najniže dohotke od 700, njima se osiguralo umanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje u iznosu od 300 eura", rekla je Tereza Rogić Lugarić, državna tajnica u Ministarstvu financija.

I dok pojedine promjene već kreću, državni službenici očekuju povećanje plaće i u travnju, kada se donese uredba o koeficijentima.

"Za državnu službu prosječno povećanje će biti 11 posto", rekao je ministar Ivan Malenica.

Sav taj rast plaća najviše će se osjetiti kada inflacija počne padati, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

