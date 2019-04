Prošlo je gotovo godinu dana od ratifikacije Istanbulske konvencije. Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj taj je dan nazvala crni petak.

Sudu su predali ustavnu tužbu kojom pobijaju zaključak Hrvatskog sabora, koji je odbacio zahtjev za raspisivanje referenduma. Sabor, tvrde, nije pitao mišljenje Ustavnog suda, a trebao je.

Uvjeravaju kako se nasilje nad ženama u Hrvatskoj nije smanjilo, a rodna ideologija počela se uvoditi u obrazovni sustav. Krenulo se, kažu, od vrtićke dobi.

"Djevojčici roditelji i tete u vrtiću ne bi smjeli govoriti 'ti si pametna djevojčica', nego 'ti si pametno dijete', dakle da se izražavaju u neutralnom rodu. Zatim da se zamijene curice i dečki, da se curice idu igrati s autićima, a dečki s lutkama", smatra Kristina Pavlović iz inicijative Istina o Istanbulskoj.

"Knjižnice grada Zagreba promoviraju nove slikovnice, prije su to bile samo one dvije dugine obitelji, a sada su to dvije nove za koje se pozivaju djeca vrtićke dobi da dođu na čitanje tih slikovnica", dodaje.

