Mijenjate li oba anlasera i što učiniti kada otkažu cincilator i gefufna?

Imate li imalo pojma o automobilima, onda nećete nasjesti na priču o dva anlasera, a znate i da su cincilator i gefufna izmišljeni pojmovi koji se upotrebljavaju kada se želimo našaliti s nekime tko nije upućen u tu tematiku. No zašto bi nekome te riječi mogle zvučati legitimno? I kako se uopće na hrvatskom kaže anlaser?

Sprechen Sie Deutsch?

Pri kupovini automobila prosječan hrvatski vozač koji ne govori njemački jezik zamalo bi se mogao razumjeti s Nijemcem jer je u automobilskom žargonu mnoštvo njemačkih izraza. Neki su se čak toliko udomaćili da ih i ne doživljavamo kao izvorno strane riječi i teško ćemo za njih na prvu pronaći hrvatsku zamjenu. Kako ćete na hrvatskom reći da vozite u leru, blicate vozaču iz suprotnog smjera ili tankate gorivo na pumpi? Priznajte da morate zastati i malo razmisliti kako ćete to formulirati da zvuči hrvatskije.

Ler, blicanje, tank i pumpa samo su neki od primjera germanizama, odnosno riječi koje smo preuzeli iz njemačkoga jezika. Razlozi posuđivanja uglavnom su bile razne povijesne okolnosti, ali u ovom kontekstu ulogu igra i to što je Njemačka proizvođač automobila koji su brojni na našim cestama. Koliko je njemačkog prisutno u svakodnevnom govoru, pokazat će i nastavak teksta, u kojem ćemo se osvrnuti samo na riječi koje se upotrebljavaju kad govorimo o vozilima.

Ima li felera?

Krenemo li od naziva dijelova automobila, njemački je gotovo neizbježan. Bilo da kupujete polovni ili ganc novi auto, mogli biste naići na mnoge izvorno njemačke riječi. U unutrašnjosti vozila imamo kuplung, siceve, špigl, tapecirung; pred šoferom je (šofer)šajba, iza njega gepek, a iznad šiber; izvana vidimo štosdemfer, auspuf, felge i ratkape. Hauba tek skriva pravo bogatstvo – mašinu, anlaser ili starter (samo jedan!), lagere, dizne, gevinde, kiler, dihtung... I to je tek dio pojmova, pravi poznavatelji mogli bi nastaviti popis i vidjeli bismo da bi bio poduži.

Radnje u automobilu i na cesti također možemo izreći germanizmima. Ovih dana nemojte slučajno nahajcati grijanje, ako ste od onih nesretnika koji se voze u starijem autu bez klime, radije se primite kurble za staklo i malo proluftajte. Pravilno šaltajte brzine da vam ne zariba getriba ili naštimajte brzinu na tempomatu ako imate tu mogućnost. Nemojte forfarati na cestama na kojima to nije dopušteno niti šlajdrati kad je kiša, a i pazite da ne biste nekoga štrajfali dok vozite u rikverc.

Gevinde i gefufna, dihtung i cincilator – neupućenima sve to zvuči vrlo slično, kao neki pojmovi u koje se razumiju samo mehaničari. Ako vam se ne da provjeravati što je što, nađite si pouzdanog majstora ili bar budite dobri s onima koji znaju prave ljude – da i vama ne bi popravljali gefufnu ili mijenjali dva anlasera.

