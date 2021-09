Predsjednik Zoran Milanović naljutio je američke konzervativce. Ironično su mu zahvalili u vijestima američke FOX televizije. A sve zbog izjave o afganistanskim izbjeglicama.

Predsjednik Zoran Milanović završio je na američkoj FOX televiziji. Emitirali su prilog o afganistanskim migrantima u sklopu kojeg su citirali europske političare pa tako i njegovu izjavu koju je ljetos dao u Barbanu. Na temu gdje bi trebalo smjestiti afganistanske izbjeglice.

"Ja mislim da bi svi trebali ići u najveće države, SAD, to je ta greška planiranja. Tu je napravljen ozbiljan propust. Svi oni bi trebali naći svoje mjesto u SAD-u", rekao je Zoran Milanović u kolovozu.

Na tu konstataciju voditeljica te američke konzervativne televizije - ironično mu je zahvalila riječima - hvala Zorane.

Što je FOX objavio, tvrdi potpredsjednik Božinović, ne zna. No zna da nije nikakva tajna, da će najveći broj izbjeglica iz Afganistana biti smještena upravo u SAD.

"U sklopu preseljenja onih koji su radili za međunarodne snage biti to u SAD-u koje i jesu bile najviše angažirane u toj misiji od njezinih samih početaka", komentirao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Komunikacijsku stručnjakinju, Gabrijelu Kišiček ne čudi što je predsjednikov izravan stil prepoznat i preko oceana.

"Kad su političari u pitanju pogotovo velik broj državnika teško je biti upečatljiv i primijećen. To je naravno Zoranu Milanoviću uspjelo jer ima osebujan komunikacijski stil. Političari vrlo često okolišaju kad odgovaraju na pitanja i često kažu mnogo, a ne kažu ništa, a Zoran Milanović je poznat po tome da je direktan, jasan, precizan, koncizan pa vrlo često uzburka javnost", rekla je Kišiček reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović.

Ipak njegova pozicija, kaže, u ulozi predsjednika puno je komotnija nego u ulozi premijera.

Govor predsjednika Milanovića pred UN-om: "Populisti i dezinformacijske kampanje ljuljaju povjerenje u medije i znanost"

"Zoran Milanović je i kao premijer bio drugačiji i vrlo često direktan no čini se da je češće bio pod nekom kontrolom i birao je više riječi. Sada kao da je otpustio sve kočnice. Vrlo često govori bez zadrške otvoreno nesuspregnuto i vrlo, vrlo direktno", dodaje.

A kočnice su popustile toliko da je sam procijenio i da ne treba otići na sastanak s glavnim tajnikom.

"Nije to sastanak to je trebalo biti fotografiranje i pet minuta razgovora u tom trenutku sam ocijenio da imam nešto što je produktivnije. To je sve", zaključio je Milanović.

Što je to produktivnije još uvijek ne znamo.

