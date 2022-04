Provjereno večeras donosi detalje slučaja premlaćivanja beskućnika iz Županje koje je prije nekoliko dana zaprepastilo Hrvatsku. Druženje koje je započelo u jednom stanu preraslo je u brutalno nasilje – koje je policija okvalificirala kao pokušaj ubojstva, a za koje je osumnjičen jedan maloljetnik.

Žrtva nasilja, Denis Crnečki stao je pred kamere Provjerenog i objasnio što se dogodilo te kobne noći.

''Nasrnuo je. Fizički je malo agresivan u zadnje vrijeme, i to više nego što treba. Ja ti se zadnje sjećam, dolje, kad sam pao s tih stepenica, samo sam vidio obris nekog iz hitne i to je to'', ispričao je.

Nakon premlaćivanja Denis je, naime, bačen niz stube, gdje su ga ugledali građani i pozvali Hitnu pomoć. Zadobio je ozbiljne ozljede i niz prijeloma - slomljena rebra, slomljena noga, čeljust i jagodična kost, a ima i izbijene zube.

''To je bilo drugo lice, duplo, troduplo. Užas. Ja sam mislio da je nos više stradao, ali dobro je. Ne možeš jesti, imam tu neke kopče, šavove u ustima, onda smeta to'', govori Denis.

Policija objavila detalje: Za brutalno premlaćivanje muškarca iz Županje sumnjiče maloljetnika

Stanovnici grada na istoku Hrvatske tvrde da je počinitelj maloljetnik otprije poznat Centru za socijalu skrb i policiji te da ovo nije jedino nasilje koje je počinio.

''Cijela javnost zna i svi šute jer se boje za svoju vlastitu sigurnost i najviše se ljudi boje da oni neće naštetiti njihovoj djeci'', tvrdi jedan od sumještanina, koji u strahu nije želio pred kamere.

