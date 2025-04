Slijede sunčani dani, temperature nalikuju ljetu: Gdje će biti najtoplije otkriva meteorolog

Nakon prilično promjenjive druge polovice travnja, napokon ćemo spojiti nekoliko sunčanih i toplih dana u jednom komadu, što je u proljeće uvijek lutrija. Sve se to lijepo poklapa i s Praznikom rada i za mnoge produljenim vikendom. Pod prevladavajućim smo utjecajem polja visokog tlaka, vrijeme nam kroji ova prostrana anticiklona, i tako će biti sve do nedjelje kad će nam se sa sjevera približiti frontalni sustav, iza kojeg ide hladnija zračna masa, a prolazak fronte i sve ono što će se događati kasnije, sugerira pljuskove s grmljavinom, nestabilnije i svježije vrijeme iza vikenda.



Pred nama je sunčano jutro. U kopnenim krajevima i mirno, bez značajnijeg vjetra, pa lokalno može biti kratkotrajne magle ili sumaglice. Na Jadranu će puhati većinom slaba do umjerena bura. U unutrašnjosti pomalo friško uz temperaturu oko 8, 9 - nešto hladnije će biti u gorju, dok se na moru očekuje ugodnih 15-ak stupnjeva.



Uz jako sunce temperatura brzo raste pa već koji sat kasnije dolazimo do 20, a dnevni maksimum u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti oko 24 stupnja. Prevladavat će sunčano, tek nakratko uz umjerenu naoblaku, uglavnom na sjeveru.



Slično i u istočnim predjelima, većinom sunčano, a od sredine dana također povremeno uz umjerenu naoblaku. Bez vjetra, toplo, najviša dnevna temperatura očekuje se od 22 do 24 stupnja.



Sunčano će biti i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru će prijepodne puhati slaba do umjerena bura, a poslijepodne većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj, od 19 do 23, a na sjevernom Jadranu od 24 do 26 stupnjeva.

I u Dalmaciji sunčano. Ujutro malo bure, dok će danju puhati uglavnom zapadni, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Također će biti vrlo toplo, 23 do 27 stupnjeva temperatura je koju očekujemo u najtoplijem dijelu dana.

Vrijeme idućih dana

I u nastavku tjedna prevladavat će vedro na kopnu - suho, stabilno i dosta toplo. Vrlo mala mogućnost za kap kiše u četvrtak, iznimno rijetko. Temperatura će postupno rasti pa krajem tjedna na mjestima možemo očekivati 28 stupnjeva. Jutra će ostati svježa što će davati fini balans vrlo toplom vremenu u poslijepodnevnim satima: ono što ljeti nedostaje, a proljeće čini posebno ugodnim.



I na Jadranu svih dana sunčano te vrlo toplo. Puhat će vjetar s mora, zapadni i jugozapadni, a na otvorenom moru i sjeverozapadni. U subotu će prolazno okrenuti na jugo i jugozapadnjak. Dnevna temperatura će biti oko 26, 27 stupnjeva. Temperatura mora polako doseže 18, odnosno većinom je između 17 i 19 stupnjeva. Planirate li već na plažu, ne zaboravite da je sunce dosta visoko i posebno jako u ovo doba godine: lako može prevariti, stoga je važno sredinom dana držati se hlada, koliko god to teško bilo ovako na početku sunčane sezone.



Promjena vremena stiže nam, kako sada stvari stoje u nedjelju, i to prvo na sjeverozapad zemlje. Za većinu krajeva vrijeme će se mijenjati poslijepodne i u noći na ponedjeljak.