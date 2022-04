U zadarskoj luci muškarac je ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u četvrtak navečer. Nakon nekoliko sati pregovaranja policajci su ga uhitili.

U četvrtak, 28. travnja, u 22:45 sati u Gaženici, na području luke, muškarac je iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca, dojavila je zadarska policija.

Odmah po saznanju policajci su osigurali mjesto događaja i širu zonu Gaženice, a došli su i pripadnici Specijalne jedinice policije s pregovaračem.

"Nakon višesatnog pregovaranja, jutros u 06:31 sati policijski službenici su osobu savladali te je osoba uhićena", dodali su iz policije.

Zbog sigurnosnih razloga, cestovni i pomorski pomet u Gaženici je bio obustavljen u vremenu od sinoć od 22:50 do 06:45 sati.

Policija je objavila da se radi o 44-godišnjem državljaninu Slovenije, a jedan policajac je lakše ozlijeđen. Počinitelj je pucao i u smjeru policije.

Pucao je u smjeru policije

Kako piše Večernji list policajka je navečer prolazila uz benzinsku crpku koja se nalazi u luci i ugledala muškarca kako sjedi. Zatim ga je upitala što radi, a on je viknuo "F*ck police" te je pucao u more, a i prema policijskim službenicima.

"Prema sadašnjim saznanjima slovenski državljanin je krenuo prema Crnoj Gori, stao ovdje i u benzinskoj stanici počeo kupovati neke stvari i eure i ništa nije navodilo da će doći do drame. U jednom trenutku i to već kada su djelatnice počele odlaziti, a što znači da nije točno informacija iz luke da su bili zatočeni počeo je vaditi karabin i jako lovačko naoružanje te sjeo ispred benzinske stanice i tako dulje vrijeme naoružan sjedio", rekao im je visokopozicionirani izvor iz policije.

Antun Dražina, načelnik zadarske policije, rekao je da je muškarac pucao u pravcu policije.

"Policijska službenica je prolazila uz benzinsku crpku i vidjela muškaraca kako sjedi te ga pitala što radi. On je nakon toga viknuo: 'F*ck police' i pucao u more. Nakon toga odvijala se prava drama jer je pucao desetak i više puta u pravcu policije. Angažirali smo specijalce iz Splita i Lučkog. Bilo je preko 30-ak policajaca. Počinitelj je nažalost pucao u njihovom pravci i srećom nije došlo do tragičnih posljedica. Stupili smo u kontakt i sa slovenskom policijom i od njih saznali za stanovite probleme koje počinitelj ima, te smo mu stoga prilazili i zbog toga oprezno. Nakon osam sati pregovaranja ipak se odlučio predati", objasnio je Dražina.