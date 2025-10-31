Europski proizvođači automobila izdali dramatično upozorenje! "Zalihe se brzo smanjuju"

Proizvođači automobila u Europskoj uniji "samo su nekoliko dana udaljeni" od zatvaranja proizvodnih linija, upozorila je industrija, dok se kriza u opskrbi računalnim čipovima iz Kine sve više produbljuje.

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) izdalo je u srijedu hitno upozorenje navodeći da njegovi članovi, među kojima su BMW, Fiat, Peugeot i Volkswagen, trenutačno rade s "rezervnim zalihama koje se brzo smanjuju".

"Zastoji na montažnim linijama mogli bi nastupiti za samo nekoliko dana. Pozivamo sve uključene strane da udvostruče napore u pronalaženju diplomatskog rješenja ove kritične situacije", izjavila je glavna direktorica ACEA-e, Sigrid de Vries.

"Još jedan član udruženja, Mercedes, trenutačno globalno traži alternativne izvore ključnih poluvodiča", rekao je izvršni direktor tvrtke, Ola Källenius.

Nestašica čipova uzrokuje probleme i u Japanu, gdje je glavni operativni direktor Nissana, Guillaume Cartier, novinarima na sajmu automobila u Tokiju izjavio da je tvrtka "sigurna samo do prvog tjedna studenoga" kad je riječ o zalihama, javlja The Guardian.

Peking je zabranio izvoz čipova Nexperia početkom mjeseca kao odgovor na odluku nizozemske vlade da preuzme tvrtku sa sjedištem u Nizozemskoj 30. rujna i suspendira njezinog kineskog izvršnog direktora nakon što je SAD ukazao na zabrinutost vezanu uz sigurnost.

Prošlog tjedna automobilske tvrtke u UK-u, EU-u i Japanu, uključujući marke poput Volva, Volkswagena, Honde i Nissana, rekle su da bi im zabrana izvoza čipova Nexperia iz tvornica u Kini mogla zaustaviti proizvodne linije.

'Industrija trenutno radi s rezervnim zalihama, ali zalihe brzo opadaju. Na temelju ankete među našim članovima, neki već očekuju zaustavljanje proizvodnih linija', rekla je De Vries.

Zabrana čipova Nexperia udarac je za europski automobilski sektor, već pogođen odlukom kineskog predsjednika Xi Jinpinga da ponovno uvede kontrolu nad izvozom rijetkih minerala u sklopu eskalirajućih trgovinskih napetosti sa SAD-om.

Mjeseci do dodatnih kapaciteta

Očekuje se da će Xi i Donald Trump potpisati trgovinski sporazum kada se sastanu na marginama samita u Južnoj Koreji u četvrtak. Predloženi dogovor trebao bi obustaviti zabranu izvoza tih ključnih minerala, od kojih se proizvode magneti, na godinu dana, no nije jasno hoće li to uključivati i isporuke u Uniju.

Magneti se koriste u automobilskoj industriji za prozore, vrata i prtljažnike, a čipovi su ključni za sve elektroničke uređaje u vozilima, od funkcija na ploči s instrumentima do sustava za paljenje i prijenos.

De Vries je rekla da, iako postoje alternativni dobavljači čipova, moglo bi potrajati 'mjesecima da se izgrade dodatni kapaciteti'. Dodala je da 'industrija nema toliko vremena prije nego što se osjete najgori učinci ovog nedostatka'.

Visoka delegacija iz Pekinga dolazi u Bruxelles u petak na pregovore, no postoje strahovi da diplomatski alati koje je EU koristio u posljednjim mjesecima nisu toliko učinkoviti kao oštar pristup koji koriste SAD i Kina.

"Znamo da svi sudionici u ovom sporu naporno rade na pronalaženju diplomatskog rješenja. Istodobno, naši članovi nam govore da su neki dijelovi opskrbe već zaustavljeni zbog nedostatka', rekla je De Vries.

Nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom 30. rujna, navodeći propuste u upravljanju. Nekoliko dana kasnije kinesko ministarstvo trgovine blokiralo je izvoz proizvoda ove tvrtke iz Kine. Iako se većina tih poluvodiča proizvodi u Europi, oko 70 posto njih pakira se u Kini prije distribucije.

Kineski ogranak tvrtke poduzeo je korake prema samostalnosti i ponovno je počeo prodavati proizvode domaćim kupcima.

Izvori navode da nizozemska vlada vjeruje da s Kinom može dogovoriti rješenje koje će obnoviti tvrtku s ujedinjenom nizozemsko-kineskom strukturom.