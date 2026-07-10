Europa radi na novom načinu plaćanja, građani sumnjičavi: "Nije mi to baš..."

Umjesto gotovine u novčaniku - digitalni euro u mobitelu. Europski parlament podržao je pregovore o novom načinu plaćanja.

"Zagovornici digitalnog eura kažu da bi to trebalo pojednostavniti kupovinu online i offline. Ovom odlukom se kreće u pregovore između tri europske institucije. Kako će tekst izgledati u konačnici ćemo znati tek kad ti pregovori završe, znatno se još može izmijeniti sadržaj", kaže Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu (SDP).

Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu (SDP) Foto: Dnevnik Nove TV

Digitalni euro zamišljen je kao dodatna mogućnost plaćanja u europodručju. Prema nacrtu, građani bi digitalni novčanik besplatno otvarali u banci ili kod posrednika plaćanja. Novčanik bi se punio prijenosom s bankovnog računa ili uplatom novca. S digitalnim euro preko aplikacije ili posebne kartice - plaćalo bi se u trgovinama, online, ili izravno s računa na račun.

"Ostavio bih slobodu dio gotovine da čovjek može s njom raspolagati", kaže Dejan iz Zagreba.

"Nije mi to baš nešto zgodno. Jednostavno želim imati izbor da mogu plaćati gotovinom. Više mi se sviđa gotovina", rekla je Zagrepčanka Ivana.

Stiže digitalni euro Foto: Dnevnik Nove TV

Gotovina će se i dalje koristiti.

"Europa želi manje ovisiti o plaćanjima putem američkih kartičarskih kompanija - što bi značilo brže transakcije. Da smo svjedoci nažalost situacije da budu uvedene nekakvi trgovinski rat, trgovinske sankcije koje dotiču korištenje tih sustava, mislim da bi građani imali problema u korištenju kreditnih kartica vis-a-vis tog tijeka novca i cijele sublimacije koja je vezana od trenutka korištenja i tako dalje", objašnjava financijski analitičar Hrvoje Japunčić.

Hrvoje Japunčić, financijski analitičar Foto: Dnevnik Nove TV

Digitalni novčanik imao bi određeni limit kako bi se spriječio odljev novca.

Tek će se raspravljati o naknadama, kompenzaciji banaka, privatnosti.

"Mislim da će se tehnološki stvarno težiti tome da se koliko god je moguće pokriva ta sigurnost, to je u konačnici intencija EU centralne banke koja će biti izdavatelj digitalnog eura", dodaje Japunčić.

Testiranje bi trebalo krenuti iduće godine. Primjena se očekuje tek 2029.