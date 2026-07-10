Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Digitalno, i još digitalnog

Europa radi na novom načinu plaćanja, građani sumnjičavi: "Nije mi to baš..."

PišeDNEVNIK.hr, Sarah Viteškić, 10. srpnja 2026. @ 20:36 komentari
Stiže digitalni euro
Stiže digitalni euro Foto: Dnevnik Nove TV
Ne samo dokumente, uskoro bismo i novac mogli nositi u digitalnom obliku. Uvođenje digitalnog eura dobilo je zeleno svjetlo Europskog parlamenta. Plaćalo bi se uz mobitel, anonimno, čak i bez interneta. Sarah Viteškić ima sve detalje nove valute.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Erling Haaland
    Problemi uoči četvrtfinala

    Norvežani napustili hotel nakon samo jedne noći, FIFA odmah reagirala
  2. Navijači u šoku (ilustracija)
    Strašno

    Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
  3. Policija, ilustracija
    Uhićen dvojac

    FOTO Policija u sačekuši na autocesti: Zaustavili auto i ostali u šoku
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Turističke ambulante na obali
Adut za turizam
Na obali nikad više ambulanti, i to ne bilo kakvih: "Ovo mi je bila najjednostavnija opcija"
Zašto je danas isplativije kupiti stan u novogradnji nego u starijoj zgradi?
Kako do stana?
Neočekivan obrat na tržištu, ove nekretnine poskupljuju najbrže: "Trend se temelji na očekivanjima vlasnika"
EU uvodi digitalni euro
Digitalno, i još digitalnog
Europa radi na novom načinu plaćanja, građani sumnjičavi: "Nije mi to baš..."
Ultra Europe otvorila vrata: U Splitu se očekuje više od 150.000 posjetitelja
Počinje Ultra
Tisuće stigle u Split, neki i kampiraju pred ulazom: "To je pozornica koju gleda cijeli svijet"
Stručnjaci o Milanovićevu darovanom pištolju
Zna se gdje će se čuvati
Stručnjaci o Milanovićevu darovanom pištolju: "To nije standardni poklon, htjela se poslati poruka"
Ministrica traži ispriku: Oporba poručuje da se ispričati treba premijer
Afera geodezija
Ministrica kulture otkrila čiju ispriku želi, oporba poručila: "Kad će se premijer ispričati za krađu?"
Policija u sačekuši na autocesti: Zaustavili auto i ostali u šoku pronalaskom
Uhićen dvojac
FOTO Policija u sačekuši na autocesti: Zaustavili auto i ostali u šoku
Dijete ostalo zaključano u vozilu na svadbi, intervenirali vatrogasci
upozorenje roditeljima
Dijete ostalo zaključano u automobilu na svadbi, intervenirali zagrebački vatrogasci
Drama na nebu iznad Grčke: Puknuo prozor na avionu, putnici spašavali državljanina Srbije
Iznad Grčke
VIDEO "Srbinu glava bila izvan aviona, supruga ga držala za noge": Svjedoci o drami na letu
Japan na jugozapadnim otocima u visokoj pripravnosti zbog tajfuna Bavi
Bavi
Strašna oluja sve je bliže: Mogla bi biti jedna od najrazornijih
Hrvatski studenti umalo izbjegli dramu na letu: "Šok i ludilo"
Odgođen let
Hrvatski studenti za dlaku izbjegli dramu na letu: "Mi smo trebali biti u tom avionu"
Policijska vozila na Maksimirskoj cesti
Krim istraživanje u tijeku
Policijska vozila na Maksimirskoj cesti, provjerili smo što se događa
Rusija osudila odluke sa samita NATO-a o pomoći Ukrajini i jačanju obrane 6
Nakon samita NATO-a
Stigla prva reakcija Rusije: "Ovo bi moglo imati katastrofalne posljedice"
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici 6
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude 6
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..." 4
odgovorio na prozivke
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..."
Britanku pokušao napastovati vozač dok je stopirala kod Mostara 4
sve je snimila
Incident u susjedstvu: Ponudio prijevoz turistici pa ju počeo pipati, a onda je uslijedio novi šok
Boksač Marko Martinjak održao konferenciju za medije nakon izlaska iz istražnog zatvora u Remetincu 3
Konferencija za medije
Ispovijest poznatog boksača nakon izlaska iz Remetinca: "Razapeli su me, a nisam kriminalac"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Drama na nebu iznad Grčke: Puknuo prozor na avionu, putnici spašavali državljanina Srbije
Iznad Grčke
VIDEO "Srbinu glava bila izvan aviona, supruga ga držala za noge": Svjedoci o drami na letu
Japan na jugozapadnim otocima u visokoj pripravnosti zbog tajfuna Bavi
Bavi
Strašna oluja sve je bliže: Mogla bi biti jedna od najrazornijih
show
Dragan i Maja Bjelogrlić na otvaranju Pula Film Festivala 0:29 16
bio je to fatalni susret
Srpska Monica Bellucci ukrala pažnju u Puli, već 30 godina ljubi jednog od najvećih glumaca regije
Obdukcija otkrila uzrok smrti turske glumice Ece İrtem: Okončane višetjedne špekulacije
umrla u 36. godini
Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV
Nestala ptica sina Lepe Brene 48:55 21
neočekivan problem
Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."
zdravlje
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Nova studija
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Erizipel ili crveni vjetar: Bakterijska infekcija koja može izazvati ozbiljne posljedice ako se ne liječi
Evo tko je u najvećem riziku
Erizipel ili crveni vjetar: Bakterijska infekcija koja može izazvati ozbiljne posljedice ako se ne liječi
Kad nemate vremena, a želite jesti pametno: 7 proteinskih obroka gotovih za 10 minuta
Pokrovitelj Perutnina Ptuj
Kad nemate vremena, a želite jesti pametno: 7 proteinskih obroka gotovih za 10 minuta
zabava
"Nakon engleskih smradova": Iznajmljivač podijelio snimku nereda, prizor šokirao i pjevačicu
Kako ih nije sram?
"Nakon engleskih smradova": Iznajmljivač podijelio snimku nereda, prizor šokirao i pjevačicu
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
Jao…
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
Pokušala snimiti Eiffelov toranj pa na kraju uhvatila nešto puno ljepše
Može li ljepše?
Pokušala snimiti Eiffelov toranj pa na kraju uhvatila nešto puno ljepše
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Strašno
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Norvežani morali mijenjati hotel nakon samo jedne noći, odmah se obratili FIFA-i za pomoć
Problemi uoči četvrtfinala
Norvežani napustili hotel nakon samo jedne noći, FIFA odmah reagirala
Fabrizio Romano potvrdio: Hrvat Liam Claude Kanté ide u redove velikana!
bravooo!
Fabrizio Romano potvrdio: Hrvat Liam Claude Kanté ide u redove velikana!
tv
Daleki grad: Veliki okršaj braće nakon što se s djetetom pojavio u konaku 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Veliki okršaj braće nakon što se s djetetom pojavio u konaku
Daleki grad: Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
DALEKI GRAD
Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti 0:59
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one koji ne priznaju neteme 10
15 pitanja
Kviz općeg znanja koji će uspješno riješiti samo rijetki
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu" 6
Idemo na jug
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu"
"Ma, gdje vam je ta pustinja?!": Nestvarno mjesto na Braču koje ljuti turiste 7
Predivna Blaca
"Ma, gdje vam je ta pustinja?!": Nestvarno mjesto na Braču koje ljuti turiste
novac
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
Nova akvizicija
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
lifestyle
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Jelena Rozga u mini kombinezonu i mrežastim čarapama u Šibeniku 2026. 5
Slažu se s minicama
Jedine najlonke koje mogu proći tijekom ljeta – voli ih nositi i Jelena Rozga
Shakira u bikiniju s resicama
BAŠ JE NESPRETAN
Shakirin bikini je lijep, ali većina žena u njemu se ne bi sunčala, a ni plivala
sve
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Strašno
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Norvežani morali mijenjati hotel nakon samo jedne noći, odmah se obratili FIFA-i za pomoć
Problemi uoči četvrtfinala
Norvežani napustili hotel nakon samo jedne noći, FIFA odmah reagirala
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene