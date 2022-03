Samit u Bruxellesu prati reporter Nove TV Hrvoje Krešić. On je za Dnevnik izvijestio što je obilježilo taj izvanredni samit i kakve su poruke poslane.

"Teško se oteti dojmu da se situacija zaoštrava i da su odnosi sve zategnutiji", kazao je reporter Nove TV Hrvoje Krešić u četvrtak za Dnevnik iz Bruxellesa. Američki predsjednik Joe Biden završio je konferenciju za medije i poručio da će, ako Rusija izvrši napad kemijskim ili biološkim oružjem na području Ukrajine, SAD sigurno odgovoriti na to.

U četvrtak ujutro putem videoveze govorio je ukrajinski predsjednik Zelenski, koji i dalje traži pomoć NATO saveza. Kako je kazao Krešić, nije tražio proglašavanje zone zatvaranje zračnog prostora, nego pomoć u naoružanju u tenkovima i avionima.

"Ukoliko biste nam dali samo jedan posto onoga čime raspolaže NATO, to bi značilo mnogo - rekao je, ali to zahtijeva političke odluke prije svega, a tih političkih odluka zasad nema. Ovdje se željelo pokazati i jedinstvo Zapada, ujedinjenost NATO saveza, poslati to kao poruku Vladimiru Putinu i tu dileme nema“, izvijestio je Krešić te istaknuo kako je pitanje koliko će se snažno ići sa sankcijama.

Nakon NATO samita u Bruxellesu je održan i G7 samit, s kojeg ipak nisu upućene nove sankcije. Pojedinačno su to neke države poduzimale poput SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, ali tek se čeka što će se dogoditi s energetskom opskrbom ruskim plinom, prije svega Njemačke, a potom i nekih drugih europskih država. To bi trebalo biti poznato u idućih nekoliko dana.



"Čini se da je Macron ipak znao"

Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je kako neki u NATO-u ipak nisu znali za dron koji je pao u središte Zagreba.

"Čini se da je francuski predsjednik ipak znao, što ne čudi, nedavno je bio u posjetu Hrvatskoj, što je i sam istaknuo, ali je upućen i zahvaljujući mirovnim operacijama koje je Francuska provodi u neposrednoj blizini RH", kazao je Hrvoje Krešić te dodao kako je pravo pitanje za članice NATO saveza kako takva letjelica može neopaženo proći kroz tri zračna prostora tri članice NATO-a. Istaknuo je i kako je nromalno da su sve oči uprte u događaje u Ukrajini, no moglo se dogoditi i da se takva letjelica srušila usred Pariza, Londona, ili neke druge europske metropole.

Hrvoje Krešić pitao je i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o padu letjelice u Zagrebu. On je pak odgovorio kako je "Francuska uz Hrvatsku".

"Postoji suradnja između naših oružanih snaga i program, kao što znate, koji uključuje francuske avione Rafalei. To pokazuje francusku predanost radu na sigurnosti uključujući i vašu zemlju", kazao je Macron.

Milanović kaže da neki čelnici NATO-a nisu ni znali za pad drona na Zagreb, otkrio i hoće li NATO pomoći Zelenskom: "O tome će suditi povijest"

Plenković se oglasio o najnovijim detaljima oko pada drona, a o prijetnjama ministrici niti riječi

"Trebamo biti vrlo oprezni, naravno svi smo bili prilično šokirani.

Mislim da ćete potvrditi da je to bilo samo nekoliko metara od studentskog doma. Vidio sam snimku koju su mi pokazali vaši čelnici. Radimo skupa s Hrvatskom kako bismo razumjeli što se dogodilo i kako bismo pripisali tu "akciju". Izgleda da je i druge nacije preletio slični uređaji koji su došli iz Ukrajine. U ovom trenutku moramo biti izrazito oprezni i ne možemo donositi konačne zaključke je li došlo do gubitka kontrole drona, otmice, pogreške ili je to bilo nešto što je napravljeno namjerno. U smislu solidarnosti, pravila su dobro poznata i bila bi aktivirana u slučaju potrebe", naglasio je francuski predsjednik.

