Premijer Andrej Plenković okupit će ministre i ministrice na sjednici Vlade i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Čeka li Hrvatsku uskoro referendum, moglo bi biti jasnije nakon današnje sjednice Vlade na kojoj bi se trebale naći i dvije MOST-ove referendumske inicijative o maskama, COVID potvrdama, Stožeru civilne zaštite.



Stvari su to koje su još donedavno dominirale javnim, a napose medijskim prostorom koji je danas gotovo u potpunosti obuzet ratom u Ukrajini zbog kojega je pad drona usred Zagreba prije gotovo dva tjedna dodatno dobio na značaju.



No, informacije o tom događaju, kojih prvo satima nije bilo od strane nadležnih, a potom su iz dana u dan bivale sve kontradiktornije - ne samo među različitim ključnim akterima, nego i u istupima istih osoba jedan pa drugi dan, i dalje nisu jasne i konkretne.

Bit će stoga još i više zanimljivo i važno čuti što premijer Andrej Plenković i ministar obrane Mario Banožić imaju reći nakon novih saznanja iz istrage o padu vojne letjelice u glavnom gradu Hrvatske do kojih je došao Dnevnik Nove TV.



Podjetimo, iz izvora bliskih istrazi Dnevnik Nove TV saznao je da na dijelovima na kojima je završeno vještačenje u Centru za kriminalistička vještačenja ''Ivan Vučetić'' nije bilo tragova eksploziva.



A to je u ovom trenutku suprotno svim dosadašnjim tvrdnjama Vlade i Ministarstva obrane, koji i dalje ne odstupaju od svojih teza o bombi.



Plenković je pri samo koji dan ustvrdio da je ''pouzdana'' i ''provjerena informacija'' da je ''letjelica nesumnjivo bila naoružana, da je došlo do eksplozije i da je najvjerojatnije bila riječ o aviobombi. Pronađen je upaljač, pronađeni su geleri''.



I u Ministarstvu obrane ne odustaju od svojih tvrdnji da je letjelica nosila bombu i bila opremljena eksplozivom, međutim, u NATO-u nisu imali takve podatke. "Indicije koje imamo zasad o padu drona u Hrvatskoj govore da to nije bio naoružan dron ni oružani napad", poručio je prije nekoliko dana glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.



Centar "Ivan Vučetić" nije našao tragove eksploziva u ostacima letjelice koje je dobio na vještačenje. U Ministarstvu obrane od svojih tvrdnji ne odustaju

Pad drona i oštećeni automobili: Provjerili smo imaju li vlasnici pravo na isplatu odštete

Zašto Tramišak nije razgovarala s Plenkovićem?

A dok se čeka rasplet oko drona, u zraku visi i hoće li biti Plenkovićeve reakcije na činjenicu da je ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Tramišak javno potvrdila da prima prijetnje.



Problemi su navodno počeli kada nije produljila ugovor tvrtki Omega Software. Je li ih u međuvremenu prijavila nadležnima i Plenkoviću - kome i što će točno biti poduzeto, mogli bismo možda doznati već danas.



No, nisu to jedini problemi pred Plenkovićem, naime, inflacija, zamrznuta ''obnova'', (ne)moguća rekonstrukcija Vlade... samo je dijelić onoga s čime se bore, ili barem tako tvrde, Banski dvori, a ni pandemija nije završila iako se nekima tako čini.