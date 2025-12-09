Obavijesti Foto Video Pretražite
U Hrvatsku u 10 mjeseci stiglo više stranih grdosija: Pet država prednjači u dolasku

09. prosinca 2025.
Kruzeri u Splitu
Kruzeri u Splitu Foto: Dnevnik Nove TV
Strani kruzeri u Hrvatskoj su u prvih deset mjeseci 2025. boravili 62 dana više nego lani.
    VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
    Orban tvrdi: "Bruxelles se priprema za rat s Rusijom. Već je određen i datum"
    Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
U Hrvatsku u 10 mjeseci stiglo više stranih grdosija: Pet država prednjači u dolasku
Ruski dronovi zasuli ukrajinski grad Sumi
Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika! Liječnica uočila jedan trend
Trebaju li Hrvatsku brinuti ove brojke? Svi se uzdaju u jedno
VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
Trump stao u obranu starom savezniku: "Nije tražio moju pomoć, ali Europa mora biti vrlo oprezna"
VIDEO Plenković na svečanoj večeri u Elizejskoj palači: Macron spomenuo Jean Michela Nicoliera, ali i bocnuo Hrvatsku
Beograđanku šokirao potez žene u Zagrebu, evo što se dogodilo na kolodvoru: "Ni na kraj pameti mi nije bilo da će to napraviti"
Orban tvrdi: "Bruxelles se priprema za rat s Rusijom. Već je određen i datum"
Prvi put u Hrvatskoj izveden zahvat koji bi mogao pomoći mnogima: "Ovo je ulaganje u budućnost"
Anušić: "Te se haubice nisu pokazale onako kako se očekivalo od njih"
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
vijesti
Sukob se pogoršava: "To signalizira potencijalni napad"
Orban tvrdi: "Bruxelles se priprema za rat s Rusijom. Već je određen i datum"
Snažan potres pogodio Japan, osjetio se i u Rusiji: Izdano upozorenje, cunami pogodio dijelove zemlje, evakuacija u tijeku
show
Thompson najavio novi koncert, sam je objavio vijest: ''Bilo je i vrijeme...''
Tko je supruga Davora Gobca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
zdravlje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Prvi simptomi bolesti bubrega: 11 znakova da ne rade kako treba
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
zabava
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
tech
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
sport
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
Ivan Leko iznenada osvanuo na novom poslu, već u srijedu čeka ga Arsenal u Ligi prvaka
VIDEO Slučajno mobitelom snimio Vuškovićev gol života, pogledajte ovo!
tv
Spavat će s njom - ipak je to najbolja opcija
U dobru i zlu: Nakon ovakve poruke neće ostati ravnodušna
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
putovanja
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Ove kuglice od čokolade i oraha su prefine, lako ih je napraviti – ne morate čak ni paliti pećnicu
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila
lifestyle
15 parfema koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
Za vas smo pripremile popis od 17 fantastičnih recepata za kolače s orasima
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
sve
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Neočekivana ponuda za Baturinu iz Premier lige: Odgovor iz Italije sve je iznenadio
15 parfema koji se sviđaju (gotovo) svima, idealna su opcija i za poklon
 
