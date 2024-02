Plenković na sjednici Savjeta mladih: "Poslana je smo ozbiljnu poruku o sigurnosti posla i preduvjeta za zasnivanje obitelji"

Premijer Andrej Plenković u srijedu je u sklopu druge sjednice Savjeta mladih RH naglasio važnost politike zapošljavanja koja je dovela do toga da je broj mladih zaposlenih na neodređeno vrijeme povećan za 58 posto u mandatu ove Vlade – sa 122 tisuće na 194 tisuće mladih.

"To je je ozbiljna poruka sigurnosti posla, preduvjeta za zasnivanje obitelji i rješavanje stambenog pitanja", istaknuo je premijer.

Naglasio je i da je broj mladih zaposlenih na određeno vrijeme smanjen za 30 tisuća, sa 138 na 99 tisuća, kao i da je udvostručen broj mladih koji su pokrenuli vlastiti posao.

"Njih je sada 10 tisuća. Dakle, odvažili su se sami ići na tržište rada, mnogi od njih koristeći politiku aktivnih mjera zapošljavanja koje plasiramo niz godina kroz proračunske aktivnosti i Zavod za zapošljavanje", naveo je.

"In favorem" mladih Vlada je išla, dodao je premijer, i s politikom poreznog rasterećenja.

"U jednom od valova naše porezne reforme rekli smo da mladi do 25 godina neće uopće plaćati porez na dobit, a do će mladi do 30. godine plaćati samo 50 posto. To su ozbiljne olakšice za mlade i njihove poslodavce", naglasio je.

Dodao je tome i povrat poreza te naveo da je prošle godine 180.000 mladih ostvarilo pravo na povrat poreza u ukupnom iznosu od 110 milijuna eura.

Vodilo se računa i o studentima te je udvostručena studentska satnica, povećani iznosi stipendija, 170 milijuna eura uloženo je u gradnju 14 studentskih domova, subvencionirana je i hrana u studentskim menzama, a broj STEM stipendija povećan je na ukupno 120 tisuća u mandatu ove Vlade.

Premijer je istaknuo i osmišljavanje mjera za stambeno zbrinjavanje mladih te naveo da je 34.000 mladih obitelji riješilo stambeno pitanje kroz mjeru subvencioniranja stambenih kredita, a dvije tisuće dodatnih kroz program društveno poticane stanogradnje.

Vlada je i kroz ostale politike vodila računa da one imaju pozitivne refleksije na mlade (obrazovna, prometna, digitalna, kulturna, ulaganje u društvenu infrastrukturu), i u tom je kontekstu cilj Savjeta da čujemo od vas vaše ideje, probleme, rekao je u obraćanju predstavnicima lokalnih Savjeta mladih.

Naglasio je i važnost pravovremenog uključivanja mladih u globalne trendove četvrte industrijske revolucije rekavši da će se bez prepoznavanja tog trenda teže biti nositi s izazovima i tržišta rada i kvalitetnog sustava obrazovanja koji se nameće kao preduvjet bilo kakvog razvoja.

"Nije zato čudno što mi ulažemo više od 2,5 milijarde eura u obrazovnu infrastrukturu: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, visoko obrazovanje, dvorane", rekao je.

Istaknuo je i pilot projekt jednosmjenske nastave rekavši kako djeca iz zemalja s takvim konceptom imaju komparativno bolje rezultate na PISA testovima.

Savjet mladih RH koordinativno je tijelo savjeta mladih koji se osnivaju kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj razini.